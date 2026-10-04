Último intento de Portugal para poner fin a la crisis de Cristiano Ronaldo: ¿cuál es la historia?

El diario francés "L'Équipe" ha revelado movimientos dentro de la Federación Portuguesa de Fútbol con el objetivo de devolver a la leyenda Cristiano Ronaldo a las filas de la selección durante el próximo periodo, para brindarle la oportunidad de disputar su último partido internacional con la camiseta de su país, en un paso que busca bajar el telón de su trayectoria internacional de una manera acorde con lo que aportó al fútbol portugués.

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección portuguesa de forma sorpresiva el 30 de septiembre, tras una tensión con el entrenador Jorge Jesus, después de permanecer en el banquillo durante todo el partido ante Noruega, que terminó con victoria de Portugal por 2-1, pese a haber participado en los ejercicios de calentamiento.

La decisión de marcharse llegó después de una rueda de prensa de Jesus y de una conversación entre Ronaldo y el presidente de la Federación Portuguesa, para que el jugador anunciara posteriormente que revelaría en el momento adecuado las verdaderas razones de su salida, sin haber anunciado hasta ahora de forma oficial su retirada del fútbol internacional.

Según el diario francés, Portugal trabaja en organizar un encuentro con un carácter especial para Ronaldo, de modo que el partido se convierta en una ocasión para la despedida del capitán de la selección y de uno de los jugadores más destacados en la historia del país, tras largos años en los que su trayectoria internacional fue testigo de numerosos logros y momentos históricos.

Los responsables de la selección portuguesa pretenden que el último encuentro de Ronaldo sea una celebración acorde con su estatus, en lugar de que su trayectoria internacional termine de forma corriente, especialmente porque el jugador vistió la camiseta de Portugal en numerosos grandes torneos y condujo a la selección a conseguir sus logros más destacados.

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"L'Équipe" considera que la idea de disputar un partido de despedida para Ronaldo llega como reconocimiento al legado que dejó con la selección portuguesa, después de convertirse en el máximo goleador histórico de la selección y en uno de los jugadores con más partidos internacionales disputados, además de la vinculación de su nombre con los hitos más importantes de la historia del fútbol portugués durante el presente siglo.

Se espera que la idea de la despedida reciba un gran interés popular y mediático, dada la posición excepcional que disfruta Ronaldo dentro de Portugal, donde su último partido representa una oportunidad para que la afición vea a su capitán histórico con la camiseta de la selección por última vez, en medio de un homenaje previsible a su larga trayectoria y a sus logros internacionales.

De este modo, Portugal trabaja en preparar un final excepcional para la trayectoria internacional de Ronaldo, brindándole un partido de despedida acorde con una leyenda que dejó una huella imborrable en la historia de la selección, a la espera de determinar la fecha, el rival y los detalles del encuentro, que podría ser testigo de la última aparición del capitán de Portugal con la camiseta de su país.