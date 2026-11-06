«Lo que me ha sorprendido un poco es la convocatoria de Brown», dijo Hamann en Sky. El motivo es que el polivalente jugador de 23 años es «ahora mismo el tercer lateral izquierdo» del Bayern de Múnich. Hamann añadió: «Parece que no confían en él en defensa».

De hecho, en los dos últimos partidos otros tuvieron preferencia en el lateral izquierdo. En el 2-2 contra el Borussia Dortmund fue titular Alphonso Davies, que ha recuperado su nivel, mientras que en la victoria por 2-0 ante el Atlético de Madrid jugó de inicio Josip Stanisic. Pero también es cierto que, debido a la plaga de lesiones, el entrenador interino Aaron Danks se reservó al polivalente Brown como posible revulsivo en ataque y en ambos encuentros lo hizo entrar como mediapunta, una posición en la que ya había echado una mano al comienzo de la temporada.

Por entonces, Klopp aprovechó la posición de Brown para lanzar una pulla en tono de broma al entrenador del Bayern, Vincent Kompany. «Ahora que por fin tenemos un lateral izquierdo, juega de mediapunta», bromeó Klopp en una entrevista televisiva con Sat1. Hamann opina: «Si eres un buen futbolista, cualquiera puede jugar de mediapunta en Múnich, porque tienes el 80 % de la posesión».

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¿Cómo le ha ido hasta ahora a Nathaniel Brown con Jürgen Klopp?

En las semanas siguientes, Brown se alternó principalmente con Davies en el lateral izquierdo del Bayern de Múnich. En total, ha sido titular como lateral izquierdo en seis de los 14 partidos oficiales disputados hasta ahora esta temporada. Tres de ellos fueron en las últimas tres semanas, contra el RB Leipzig, el SC Friburgo y el 1. FC Magdeburgo.

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En la selección alemana, Brown se había consolidado como titular en el lateral izquierdo antes del Mundial y fue así uno de los pocos aspectos positivos para Alemania en un torneo que, por lo demás, resultó muy decepcionante. Después fichó por el Bayern de Múnich procedente del Eintracht Frankfurt por 50 millones de euros.

En el primer parón de selecciones con Klopp, Brown firmó dos actuaciones más bien decepcionantes antes de tener que abandonar el equipo como parte del relevo previsto en la convocatoria. Después tuvieron sus oportunidades los experimentados Maximilian Mittelstädt y David Raum, pero ninguno hizo méritos suficientes para ganarse el puesto. Mittelstädt vuelve a estar convocado, pero Raum no figura en la lista para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Serbia (13 de noviembre) y Holanda (16 de noviembre).