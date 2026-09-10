El Al-Hilal se ha situado a pocos pasos de protagonizar el primer cese de un entrenador en la actual temporada de la Liga Roshn saudí.

El Al-Hilal visitará al Al-Taawoun este sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Liga Roshn saudí.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que la directiva del Al-Taawoun está pensando en destituir al serbio Zarko Lazetic, director técnico del equipo, inmediatamente después del partido ante el Al-Hilal.

El Al-Taawoun atraviesa serias dificultades bajo la dirección de Lazetic, que asumió el mando del equipo desde el inicio de la actual temporada, ya que no ha logrado ninguna victoria en los primeros 6 partidos, conformándose con 3 empates y 3 derrotas, y ocupa el decimocuarto puesto en la tabla de clasificación con 3 puntos.

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El diario precisó que la directiva del Al-Taawoun celebrará una reunión especial en Buraida, tras la conclusión del partido ante el Al-Hilal, para la evaluación final antes de tomar la decisión oficial sobre el técnico serbio.

Conseguir un resultado positivo ante el Al-Hilal se considera la última esperanza de Lazetic para continuar al frente de la dirección técnica del "Azúcar de Al-Qassim" durante el próximo periodo.

El técnico serbio espera repetir lo que logró su homólogo francés Christophe Galtier, cuando dirigió al Neom hasta una sorprendente victoria sobre el "Líder" por dos goles a cero, el pasado lunes, en el estadio Kingdom Arena, en la sexta jornada de la Liga Roshn.

Cabe recordar que el Al-Hilal ocupa el liderato de la tabla de clasificación de la Liga saudí con 15 puntos, aventajando por diferencia de goles al Al-Nassr y al Al-Qadsiah, segundo y tercero respectivamente.