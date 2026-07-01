Las tormentas eléctricas retrasaron el inicio del México-Ecuador en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro estaba programado para las 04:00 hora de La Meca en el estadio Azteca de Ciudad de México, pero la tormenta obligó a los miles de aficionados presentes a esperar.

Finalmente, el comité organizador pospuso el encuentro una hora, con nuevo inicio a las 05:00, hora de La Meca.

El Azteca albergará un partido de octavos de final el fin de semana, donde México podría enfrentar al ganador de Inglaterra vs. República Democrática del Congo si avanza.

No es la primera vez que el clima afecta el torneo: el partido Francia-Irak, jugado en Filadelfia, se detuvo dos horas por una tormenta eléctrica.

Durante ese encuentro se pidió a los aficionados refugiarse en el estadio al terminar la primera parte, mientras los jugadores volvían a los vestuarios; tras mejorar el tiempo se reanudó el juego, y ambos equipos tuvieron que volver a calentarse por la larga pausa.

Las normas de seguridad del torneo indican que, al detectarse rayos en un radio de 13 km, el partido se suspende y puede reanudarse solo 15 minutos después del último rayo.

Aunque las tormentas han amenazado varios partidos en las últimas dos semanas, la mayoría se han jugado a su hora. Los organizadores del México-Ecuador aguardan a que mejore el tiempo antes de dar luz verde.

El ganador se medirá en octavos al vencedor del Inglaterra-República Democrática del Congo, que se define esta tarde.