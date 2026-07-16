Última hora: Olise comunica al Bayern su postura sobre la oferta del Real Madrid

Michael Oliisi, estrella del Bayern de Múnich, ha desmentido los rumores que le situaban en el Real Madrid este verano.

Según«Sky Sport Alemania», el jugador ha comunicado al Bayern que quiere seguir en el club, lo que pone fin a la polémica.

La decisión llega tras rumores que apuntaban al interés del Real Madrid en ficharlo y su supuesto deseo de jugar junto a Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu.

Esas noticias generaron inquietud entre la afición bávara hasta que el club recibió la confirmación del jugador.

El Real Madrid ya había emitido un comunicado desmintiendo cualquier negociación y reafirmando su respeto por la relación con el Bayern.

Aunque siguen surgiendo rumores sobre el interés madridista, la decisión del jugador refuerza al Bayern, que retendrá a una de sus estrellas tras su gran rendimiento desde su llegada.

Así, el posible fichaje por el Real Madrid queda aplazado, al menos en este mercado veraniego, tras la decisión del jugador de seguir en el Bayern.

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