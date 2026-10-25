El Real Madrid anunció la ausencia del guardameta belga Thibaut Courtois en el enfrentamiento ante el Barcelona, este domingo, en el Clásico.

El Real Madrid señaló, en un comunicado en su página oficial: "Se confirma la baja de última hora de Thibaut Courtois en el partido entre el Real Madrid y el Barcelona, previsto para la tarde de este domingo, en el marco de la décima jornada de la Liga española, debido a que presenta síntomas de gripe".

El comunicado del club merengue añadió: "El guardameta Illia Vóloshyn se incorpora a la convocatoria del Real Madrid para el partido del Clásico en lugar de Courtois".

Courtois ha disputado 12 partidos con el Real Madrid en las distintas competiciones esta temporada, en los que ha encajado 14 goles y ha dejado su portería a cero en solo dos ocasiones.

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Se espera que el ucraniano Andriy Lunin sea el guardameta titular del Real Madrid en el partido del Clásico ante el Barcelona.

El Real Madrid ocupa el tercer puesto en la tabla de clasificación de la Liga antes del Clásico, con 21 puntos, mientras que el Barcelona lidera la competición con 27 puntos.



