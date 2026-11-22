Compartir Sigue a GOAL en Google

El París Saint-Germain ha anunciado que uno de sus jugadores más destacados sufre una rotura del ligamento cruzado.

Anuncios

El París Saint-Germain informó, en un comunicado publicado en su web oficial: «Désiré Doué ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de su equipo ante el Niza, disputado hoy sábado en el marco de la Ligue 1, y está previsto que el jugador se someta a una intervención quirúrgica antes de que termine el presente mes».

Doué es uno de los talentos franceses más destacados que han logrado hacerse un hueco en el panorama europeo en los últimos tiempos, después de pasar de ser una promesa del Rennes a convertirse en una de las piezas influyentes del proyecto del PSG, que lo fichó en el verano de 2024 en una operación que reflejó la enorme confianza del club parisino en sus cualidades técnicas y en su potencial.

Según las estadísticas de Opta, Doué ha disputado 121 partidos de Ligue 1 a lo largo de su carrera, en los que ha marcado 22 goles y repartido 16 asistencias. Además, ha participado en 10 encuentros del campeonato en la presente temporada 2026-2027, con un total de 571 minutos, en los que ha anotado dos goles y ha dado una asistencia.

La temporada pasada, el jugador ya había disputado 23 partidos de liga, en los que firmó 7 goles y 4 asistencias.

Anuncios Anuncios

La importancia de Doué no se limita a su rendimiento en el club, ya que se ha convertido en uno de los nombres con los que cuenta la selección francesa para el futuro, gracias a su capacidad para jugar en varias posiciones ofensivas, ya sea en las bandas o por el centro, además de sus notables habilidades individuales y su rapidez de movimientos con y sin balón.

Related Topics

El jugador ofreció un rendimiento llamativo la temporada pasada y contribuyó a los éxitos europeos del PSG, especialmente a la conquista de la Liga de Campeones en dos temporadas consecutivas, lo que le valió un lugar destacado en los planes del técnico español Luis Enrique, que apuesta por la versatilidad de sus futbolistas y por su capacidad para intercambiar funciones ofensivas durante los partidos.

Doué fue la gran figura de la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán en mayo de 2025, en la que marcó dos goles en la victoria por 5-0 en Múnich, y también anotó el gol que decidió el título de liga ante el Angers.

Anuncios

Esta última noticia supone un reto añadido para el cuerpo técnico del PSG, sobre todo porque el equipo ya sufre bajas importantes en la línea ofensiva, tras perder al georgiano Khvicha Kvaratskhelia por una lesión de rodilla sufrida en el duelo ante el Barcelona el pasado mes de octubre.

Ante esta situación, el club parisino se dispone a moverse con fuerza en el mercado de fichajes de invierno, que se abre el próximo mes de enero, para suplir la ausencia de sus dos estrellas en ataque.

Anuncios

Cabe recordar que Doué sufrió la temporada pasada dos lesiones musculares que lo mantuvieron alejado de los terrenos de juego unos 79 días, pero la lesión actual es la más grave de su carrera.