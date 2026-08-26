Última hora: Baldé comunica su decisión al Barcelona y deja la pelota en el tejado del club

Alejandro Baldé, lateral del Barcelona, ha definido su postura sobre su futuro con el club catalán, en medio de la polémica surgida en torno a su posible salida durante el actual periodo de fichajes de verano.

El periodista italiano Fabrizio Romano reveló que Baldé comunicó al Barcelona su deseo de permanecer en el equipo y competir por su puesto, subrayando que su intención de continuar en el Camp Nou es clara, en contra de lo que se rumoreó recientemente sobre que empezaba a aceptar la idea de marcharse.

Romano añadió, a través de su cuenta en X, que la decisión está ahora en manos del Barcelona, después de que el club explorara la posibilidad de vender al jugador, señalando que el escenario actual no cambiará antes del cierre del mercado de fichajes salvo que llegue una oferta enorme de alguno de los grandes clubes.



El futuro del lateral español ha vivido rápidos giros en los últimos días, después de que su agente, Jorge Mendes, entrara en las negociaciones, en medio del interés de clubes de la Premier League, encabezados por el Manchester United.

El Manchester United destaca como uno de los clubes interesados en los servicios de Baldé, tras haber contactado con los representantes del Barcelona para preguntar por las condiciones de la operación, en medio de la búsqueda del club inglés de un competidor para su cliente Luke Shaw en la posición de lateral izquierdo.

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Hans Flick, entrenador del Barça, había hablado de la situación de Baldé, asegurando que el jugador posee una gran calidad, pero que quiere asegurarse de que esté convencido de su capacidad para competir por su puesto, insistiendo en que necesita jugadores comprometidos al 100%.

Flick también aclaró recientemente que habló con el jugador y le pidió que reflexionara sobre su situación.

El contrato de Baldé con el Barcelona se extiende hasta el 30 de junio de 2028, con una enorme cláusula de rescisión valorada en mil millones de euros, después de que el club renovara su contrato en septiembre de 2023.

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