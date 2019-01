Ulises Dávila jugará en el futbol de la India

Luego del lío contractual que tuvo con Santos en 2018, el mexicano de 27 años Ulises Dávila ya tiene nuevo club, pues militará en el Delhi Dynamos de la Liga de India, un exótico destino.

A través de redes sociales, el equipo asiático confirmó el fichaje del ex-Chelsea, recordando que fue una de las figuras de categorías menores del Tricolor, aunque nunca pudiendo consolidarse en el Máximo Circuito.

El artículo sigue a continuación

Delhi Dynamos se encuentra en el noveno puesto de la tabla, producto de un triunfo, cuatro empates y siete derrotas. Su técnico será el español Josep Gombau.

The club is delighted to announce the signing of forward @uli_davila for the remainder of the season.



Details: https://t.co/lGbds5s3Pp#RoarWithTheLions #TogetherWeCan pic.twitter.com/DIdnKZwoh4