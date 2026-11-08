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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Tim Ursinus
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Uli Hoeneß revela un plan de regreso con Vincent Kompany y una preocupante forma de trabajar del entrenador del Bayern de Múnich

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Según Uli Hoeneß, Vincent Kompany volverá muy pronto al banquillo del Bayern de Múnich.

El patriarca del FCB reveló en «Sonntags-Stammtisch», de la BR , que el belga regresará «en dos o tres semanas». Hoeneß precisó: «Es decir, volverá a sentarse en el banquillo después del parón de selecciones».

Kompany se desplomó a finales de octubre en las instalaciones de entrenamiento del club más laureado de Alemania, en la Säbener Straße, y fue trasladado al hospital. Más tarde se le diagnosticó una irritación de las meninges (meningismo) como causa del incidente. El técnico, de 40 años, se recupera ya en casa. Desde entonces, su ayudante Aaron Danks le sustituye.

Si se cumple el pronóstico de Hoeneß, Kompany podría volver a estar en la banda en el partido de la Bundesliga contra el 1. FC Colonia el 20 de noviembre. Cinco días después llegará el duelo de Champions League ante el OSC Lille (25 de noviembre), antes de visitar al HSV el sábado siguiente.

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Según Hoeneß, Kompany se ha exigido demasiado: «Trabaja 12 horas al día»

Hoeneß consideró que Kompany posiblemente se había exigido demasiado. «Trabaja 12 horas al día, seis días a la semana. Era demasiado», afirmó el presidente honorario. Sus palabras coinciden más o menos con las declaraciones del padre del entrenador, Pierre, quien reveló a Spiegel en un extenso perfil sobre su hijo que Kompany pasa hasta 14 horas en las instalaciones de entrenamiento del Bayern. Pierre Kompany llegó a contar al diario Bild que su hijo trabaja hasta 18 horas y ve poco a sus tres hijos entre semana.

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El Bayern llegó incluso a imponer a Kompany una estricta prohibición de hablar de fútbol, según informó el diario Bild. Todos los visitantes recibieron instrucciones de no hablar de fútbol con el entrenador del FCB para que pudiera concentrarse exclusivamente en su recuperación.

En los días previos a su desvanecimiento, el entrenador del FCB había contraído una enfermedad vírica. Aunque estaba visiblemente debilitado, dirigió a su equipo contra el RB Leipzig (6-1) y el Arsenal (2-2). «No es nada fácil conseguir que Vincent descanse», reconoció Danks en la rueda de prensa previa al partido contra el Arsenal, cuando sustituyó a Kompany por primera vez esta temporada.

1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
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¿Cómo le ha ido al Bayern sin Vincent Kompany?

Antes del partido contra el Mainz, Danks, que también sustituye a Kompany en las ruedas de prensa y las entrevistas televisivas, no quiso aventurar una fecha para el regreso de su jefe. «No hemos fijado ninguna fecha, pero el parón de selecciones ofrece una buena oportunidad para reflexionar un poco sobre todo esto y valorar cuándo volverá», dijo.

En ausencia de Kompany, el Bayern sumó cuatro victorias —ante el SC Friburgo (3-1), el 1. FC Magdeburgo (6-1, en la Copa de Alemania), el Atlético de Madrid (Champions League) y el Mainz 05 (2-1)— y empató 2-2 con el BVB en el duelo de la parte alta de la tabla.

Escrito porTim Ursinus

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

Aunque una carrera como portero no se materializó, el fútbol siempre ha sido una constante en mi vida. Incluso de niño, estaba claro que el periodismo deportivo sería el camino a seguir. Después de una pasantía en la sección de deportes del Schwäbisches Tagblatt en mi ciudad natal, Tübingen, estudié en Karlsruhe — una elección algo cuestionable para un suabo. A finales de 2018, comencé como pasante en SPOX y GOAL, continué como estudiante trabajador y, finalmente, me convertí en becario de redacción. Desde 2023, soy miembro permanente de los equipos editoriales. En septiembre de 2024, asumí el rol de SEO Senior, aunque también trabajo como reportero y editor jefe de guardia.

🎯 Áreas principales:

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Cobertura en el lugar para clubes de la Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB y Eintracht Frankfurt)

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Investigación y redacción de noticias deportivas

Cómo me acerqué al fútbol:

Todo comenzó con el triunfo del FC Bayern en la Champions League a principios de los años 2000, cuando Oliver Kahn detuvo tres penales y se convirtió en el héroe de mi infancia. La memoria es algo borrosa, ya que tenía solo cuatro años en ese momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que abriera el envoltorio de mi primer par de guantes de portero.

🌟 Mis momentos favoritos en el fútbol:

Hay muchos. Principalmente, recuerdo mis asignaciones como reportero — en París, Madrid o Milán. Además, están los viajes personales de groundhopper, que permanecerán inolvidables para siempre.

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