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Según Uli Hoeneß, Vincent Kompany volverá muy pronto al banquillo del Bayern de Múnich.

El patriarca del FCB reveló en «Sonntags-Stammtisch», de la BR , que el belga regresará «en dos o tres semanas». Hoeneß precisó: «Es decir, volverá a sentarse en el banquillo después del parón de selecciones».

Kompany se desplomó a finales de octubre en las instalaciones de entrenamiento del club más laureado de Alemania, en la Säbener Straße, y fue trasladado al hospital. Más tarde se le diagnosticó una irritación de las meninges (meningismo) como causa del incidente. El técnico, de 40 años, se recupera ya en casa. Desde entonces, su ayudante Aaron Danks le sustituye.

Si se cumple el pronóstico de Hoeneß, Kompany podría volver a estar en la banda en el partido de la Bundesliga contra el 1. FC Colonia el 20 de noviembre. Cinco días después llegará el duelo de Champions League ante el OSC Lille (25 de noviembre), antes de visitar al HSV el sábado siguiente.

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Según Hoeneß, Kompany se ha exigido demasiado: «Trabaja 12 horas al día»

Hoeneß consideró que Kompany posiblemente se había exigido demasiado. «Trabaja 12 horas al día, seis días a la semana. Era demasiado», afirmó el presidente honorario. Sus palabras coinciden más o menos con las declaraciones del padre del entrenador, Pierre, quien reveló a Spiegel en un extenso perfil sobre su hijo que Kompany pasa hasta 14 horas en las instalaciones de entrenamiento del Bayern. Pierre Kompany llegó a contar al diario Bild que su hijo trabaja hasta 18 horas y ve poco a sus tres hijos entre semana.

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El Bayern llegó incluso a imponer a Kompany una estricta prohibición de hablar de fútbol, según informó el diario Bild. Todos los visitantes recibieron instrucciones de no hablar de fútbol con el entrenador del FCB para que pudiera concentrarse exclusivamente en su recuperación.

En los días previos a su desvanecimiento, el entrenador del FCB había contraído una enfermedad vírica. Aunque estaba visiblemente debilitado, dirigió a su equipo contra el RB Leipzig (6-1) y el Arsenal (2-2). «No es nada fácil conseguir que Vincent descanse», reconoció Danks en la rueda de prensa previa al partido contra el Arsenal, cuando sustituyó a Kompany por primera vez esta temporada.

Getty Images

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¿Cómo le ha ido al Bayern sin Vincent Kompany?

Antes del partido contra el Mainz, Danks, que también sustituye a Kompany en las ruedas de prensa y las entrevistas televisivas, no quiso aventurar una fecha para el regreso de su jefe. «No hemos fijado ninguna fecha, pero el parón de selecciones ofrece una buena oportunidad para reflexionar un poco sobre todo esto y valorar cuándo volverá», dijo.

En ausencia de Kompany, el Bayern sumó cuatro victorias —ante el SC Friburgo (3-1), el 1. FC Magdeburgo (6-1, en la Copa de Alemania), el Atlético de Madrid (Champions League) y el Mainz 05 (2-1)— y empató 2-2 con el BVB en el duelo de la parte alta de la tabla.