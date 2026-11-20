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El debate sobre Jamal Musiala continúa y, al parecer, el consejo de vigilancia del Bayern ha dejado clara su postura.

Aunque apenas juega en estos momentos, la situación de Jamal Musiala es, al parecer, uno de los temas más debatidos actualmente en el Bayern de Múnich. Uli Hoeneß dio que hablar hace unas semanas con sus declaraciones sobre los problemas de salud del jugador de 23 años y su contrato bien remunerado .

Según informa ahora Sport Bild, el consejo de vigilancia del club respalda de forma unánime al presidente honorario y exdirector del Bayern durante muchos años, algo que quedó claro en la reunión del consejo celebrada el lunes. Hoeneß había hablado recientemente de un "dilema" en BR .

"Tiene una enfermedad que no se cura fácilmente, pero que puede controlarse razonablemente bien con medicamentos", dijo Hoeneß, antes de plantear una cuestión delicada: "Pero si alguna vez volverá a tener el nivel de rendimiento que tenía antes…"

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¿Qué lesión tiene Jamal Musiala?

Musiala ha sufrido varios contratiempos desde su grave lesión durante el Mundial de Clubes en el verano de 2025 y arrastra una rotura de fibras musculares desde finales de septiembre . No obstante, se espera que reaparezca el viernes por la noche ante el Colonia.

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Además, a raíz de dos desvanecimientos durante la preparación de la temporada actual, se supo que el internacional alemán padece una disfunción neurológica que provoca crisis de ausencia breves y transitorias, pero tratables . Se trata de una forma de crisis epilépticas.

"Pero sigue cobrando. Ahora imaginen que el Bayern pusiera en duda su contrato", añadió Hoeneß en unas declaraciones que volvieron a llamar la atención, y subrayó: "Lo que puede rendir ahora ya no es lo que figura en el contrato". A preguntas sobre el asunto, el dirigente del Bayern confirmó que la enfermedad no está contemplada en el contrato de Musiala.

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¿Qué han dicho Jan-Christian Dreesen y Vincent Kompany sobre Jamal Musiala?

Jan-Christian Dreesen, presidente de la junta directiva del club, ya había mostrado públicamente hace unos días su comprensión hacia las palabras de Hoeneß. "Creo que a Uli Hoeneß le movía, por encima de todo, la preocupación por el club, pero también la responsabilidad hacia el jugador", dijo en un acto de Abendzeitung.

Dreesen añadió: "Todos tenemos también una responsabilidad con el club. Esperamos que Jamal vuelva. Sin duda necesitará tiempo. Lo evaluaremos y nos sentaremos con la familia y sus representantes. O bien nos alegraremos porque será el Jamal de antes o, si en el camino se convierte en un jugador diferente, habrá que hablarlo entre todos". Dreesen no aclaró de qué querría hablar entonces ni cuándo consideraría necesario mantener esa conversación.

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Mientras los dirigentes del Bayern se preocupan sobre todo por el aspecto económico, el entrenador Vincent Kompany, ya recuperado, prefirió centrarse en lo deportivo en la rueda de prensa del jueves. "Tenemos la sensación y la convicción de que Jamal volverá al campo y demostrará su nivel", explicó. "Mi papel es procurar que Jamal triunfe en el Bayern de Múnich, que salga de esta historia siendo una mejor versión de sí mismo".