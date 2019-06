UEFA Nations League: cuándo y dónde se juegan las semifinales y qué selecciones se clasifican

La Liga de las Naciones de la UEFA es un campeonato de fútbol que juegan las selecciones nacionales UEFA desde septiembre de 2018 hasta junio de 2019. El torneo se realiza durante las fechas internacionales de la FIFA, sustituirá a los partidos amistosos y se disputará cada dos años.

España en la UEFA Nations League: grupo y calendario

Los 55 países están distribuidos en 4 ligas y estos a su vez en varios grupos.

QUIÉNES SE CLASIFICAN PARA LAS SEMIFINALES DE LA NATIONS LEAGUE

G1: , ,

G2: , ,

G3: , ,

G4: , ,

En la liga A, la más alta, los cuatro líderes de los cuatro grupos pasarán a la fase final: a las semifinales, a la denominada 'Final Four'. Finalmente los cuatro semifinalistas son: Portugal, Suiza, Inglaterra y Holanda.

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1