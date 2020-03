UEFA Nations League: 2020/2021: Sorteo, cómo funciona el torneo y qué selecciones participan

La Selección Española de Luis Enrique conocerá este martes sus rivales para la segunda edición de una Nations League que renueva formato.

El ya pretérito 8 de septiembre de 2018, hace un año y medio, arrancaba en Wembley la nueva Selección Española de Luis Enrique tras el mal desempeño nacional en el Mundial de , donde los anfitriones habían eliminado a tras un torneo en el que todo fue cuesta arriba tras el fulminante despido a Julen Lopetegui, la sustitución repentina que colocaba en el cargo provisional a Fernando Hierro y la suma de dudas que se fueron aglutinando aquellos días en suelo ruso. Nada empezó bien y todo acabó en la misma línea, por lo que la llegada de un nuevo seleccionador con un pasado triunfal y una senda caracterial importante para alterar la dinámica, parecía poner luz positiva a España. Y aquella noche en el mítico estadio inglés para debutar en a recién creada Nations League, supuso un enorme estímulo por la cara nueva y, sobre todo, porque se logró una histórica victoria (1-2) acompañada día después por una poderosa goleada ante (6-0). En apenas 72 horas, España había traducido todos los fantasmas del torneo ruso y los había convertido en altísimas expectativas. Cuando parecía recuperar su versión más brillante y competitiva, España se diluyó con dos derrotas posteriores ante los mismos rivales, que acabaron por sellar su eliminación en la Nations League, en la que quedó segunda de grupo y a expensas de la siguiente edición.

La segunda edición del último torneo inventado por la UEFA para evitar la acumulación de partidos amistosos sin nada en juego y, aparte, sacar rentabilidad a cada fecha de selecciones, alcanza ahora su segunda edición y este martes arranca con un sorteo en el que hay diferentes cambios de formato respecto al estreno. España, no obstante, seguirá en la Liga A (la que forman las selecciones más poderosas del continente europeo), puesto que su ranking tras la pasada Nations League (que es la base que se toma como baremo), le permite mantener su estatus entre las más privilegiadas.

¿Qué cambios tiene el formato en esta segunda edición?

Más equipos

El principal cambio radica en la composición de los grupos, pues la Liga A, B y C, tienen ahora 16 selecciones, así como la Liga D, contará con sólo 7 países (en la anterior Nations League, la Liga A y B tenían 12 selecciones, la Liga C tenía 15 combinados y la Liga D contaba con 16 países).

Para confeccionar estos grupos en esta edición de la Nations League, se eliminaron los ‘descensos’ del pasado torneo. Si recordamos, cada selección colista de su grupo, perdería la categoría hacia a Liga de menor valor. Es decir, por ejemplo, quedó última en su grupo de la Liga A (fue superada por y Países Bajos) y, sin embargo, tras esta nueva reestructuración, Alemania sigue estando en la Liga A. Todas las selecciones que deberían haber sido descendidas conforme a aquellas bases iniciales, no acabaron sufriendo tal ‘castigo’ pues para aumentar cada grupo de las Ligas A, B y C (que pasaron de 12 a 16), se evitó cumplir aquella norma de descensos. Una reglamentación que, por cierto, sí estará presente de nuevo en esta edición y que, salvo nuevo cambio posterior, si conllevará ahora un descenso.

¿Por qué una nueva estructura de la Nations League?

La UEFA, siempre basándose en el Ránking tras la pasada edición, decidió consultar a las 55 federaciones participantes y acabó modificando las bases bajo la defensa de seguir reduciendo al mínimo el número de partidos amistosos. Además, mejora la equidad deportiva, ya que todas las selecciones de los grupos de 4 selecciones jugarán su último partido el mismo día y a la misma hora. Todo ello conlleva un aumento del número de partidos competitivos durante la fase de Liga de la competición, pues aumentará de 138 a 162, aumentando así el valor comercial de la competición. Algo en lo que UEFA estaba especialmente interesado.

Siendo sensatos, el cambio de formato favorece, de nuevo, a las selecciones más grandes, pues les da mayor margen de error como para descender y encierra más aun a las débiles, pues las obliga a jugar ante selecciones realmente menores. Algo que se aprecia en la Liga D, que pasa de tener 16 países a sólo aglutinar a 7, evidentemente, los más débiles del continente europeo. La mejora ha sido clara para las selecciones que no pertenecen a esa categoría más baja de la UEFA.

Lo que sí se mantiene en el formato es el denominado por UEFA como “exitoso” concepto de Finales. Pues los cuatro ganadores del grupo de la Liga A, acabarán enfrentándose entre sí para determinar los ganadores de la Nations League en su segunda edición. Recordamos que el primer torneo se disputó en y lo acabó ganando la selección lusa ante Paises Bajos en la Final, que fue el colofón ideal tras cuatro días de competición con Semifinales y Final en el mismo país.

LIGA A

Portugal (Campeón), , , , , Francia, España, , , , , , Croacia, , Alemania, .

Se dividirán en 4 grupos de 4, y los campeones de grupo disputarán la Fase Final de la Nations League (semifinales, tercer puesto y final) en junio de 2021. Se elegirá a un país sede entre las selecciones que entren en la fase final.

Por tanto, y para ser lo más claros posibles, como España fue segunda clasificada en su anterior grupo de Nations League y tiene el 7º mejor Ránking de la UEFA, NO es cabeza de serie en el sorteo, aunque teniendo en cuenta la fortaleza de todas las selecciones, no existen grandes diferencias entre serlo o no serlo. Tendrá tres rivales de mucho nivel continental.

Las selecciones que terminen últimas en sus grupos serán descendidas a la Liga B.

LIGA B:

Rusia, , , , , Noruega, , Finlandia, Eslovaquia, , , , Bulgaria, Israel, Hungría, Rumanía.

Se dividirán en 4 grupos de 4, y los campeones de grupo ascenderán. Las selecciones que terminen últimas de sus grupos serán descendidas a la Liga C.

LIGA C

Grecia, Albania, Montenegro, Georgia, Macedonia del Norte, Kosovo, Bielorrusia, Chipre, Estonia, Eslovenia, Lituania, Luxemburgo, Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Moldavia.

Se dividirán en 4 grupos de 4. Los campeones de grupo ascenderán. Dos selecciones de la Liga C descenderán a la Liga D. Esas dos selecciones serán determinadas por dos play-offs (a ida y vuelta), que se jugarán entre las cuatro selecciones que queden últimas en cada grupo.

LIGA D

Gibraltar, Islas Feroe, Letonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino. Se dividirán en 1 grupo de 4 y 1 grupo de 3.

No se explica por UEFA que estas selecciones puedas ascender, pero se supone que sí al descender 2 selecciones de la Liga C (aunque también puede generar el inicio de un nuevo formato en esta Liga de cara a la siguiente edición).