Ayase Ueda ha marcado por primera vez con el Lille OSC en la Champions League. No fue suficiente para evitar la derrota ante el Real Betis (2-3), también debido a una rojísima y absurdísima tarjeta roja para Ethan Mbappé. Erling Haaland volvió a ser decisivo para el Manchester City.

FC Porto - Manchester City 0-2

El Manchester City pareció vulnerable en el inicio del encuentro en Oporto. Los visitantes fueron entrando mejor en el partido con el paso de la primera parte y tuvieron mala suerte de que el portero Diogo Costa evitara los remates de Haaland y Phil Foden.

El Porto no logró disparar ni una sola vez a puerta en la primera parte, por primera vez desde la temporada 2003/04. William Gomes lo intentó, eso sí en posición de fuera de juego, pero vio cómo su remate se marchaba muy desviado. Ambos equipos se fueron al descanso con 0-0.

El Manchester City salió lanzado del vestuario en la lluviosa Oporto, con Haaland cabeceando al palo y marcando poco después de la reanudación. El Porto también tuvo ocasiones: un balón peinado por Alberto Costa no pudo ser empujado a la red por Nehuén Pérez por muy poco. Debido a la exigua ventaja, hubo nervios en los visitantes, con Gianluigi Donnarumma sin transmitir demasiada seguridad.

Hubo polémica cuando Marc Guéhi impactó con el brazo en la cara del jugador del Porto Gabri Veiga. El árbitro Szymon Marciniak no sancionó la acción y el VAR, Pol van Boekel, tampoco intervino.

El equipo de Enzo Maresca resistió en la recta final, mientras Haaland dobló la ventaja, y arranca la campaña europea con tres puntos. Un buen ensayo general, por tanto, para el derbi contra el Manchester United del próximo fin de semana.

Lille OSC - Real Betis 2-3

Ueda estuvo muy atento en el minuto doce para cabecear desde cerca el 1-0. Era el segundo gol del ex del Feyenoord con el Lille, después de haber marcado también una vez en la Ligue 1. El Real Betis reaccionó e igualó el marcador en el minuto 33: Marc Bartra marcó de cabeza para los visitantes.

Fue el duelo de los cabezazos, porque Alexsandro cabeceó el balón a la escuadra unos minutos después a la salida de un córner. El Real Betis borró la desventaja en un abrir y cerrar de ojos poco después del descanso. Una falta cerrada de Isco fue cabeceada al rincón derecho por Bartra, mientras que el ex del AZ Troy Parrott, que antes del descanso todavía había fallado de forma clamorosa, empujó poco después el 2-3.

La tarea se complicó para el Lille cuando Ethan Mbappé propinó de forma evidente un codazo y vio la roja directa. El Real Betis gestionó con calma el partido en superioridad numérica y se lleva tres puntos a España.