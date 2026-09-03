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FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-LILLEAFP

Traducido por

Ueda hace volar a Ancelotti Jr: Lille, una noche en lo más alto de la Ligue 1

Lille

Un gol del internacional japonés Ayase Ueda en el 73', después de entrar al terreno de juego hacía dieciséis minutos, impulsa al Lille de Davide Ancelotti por una noche al liderato de la Ligue 1, con 7 puntos, tras dos victorias y un empate: el nuevo fichaje, incorporado desde el Feyenoord en verano después de proclamarse máximo goleador de la Eredivisie, resulta decisivo de inmediato en Toulouse al desbloquear un partido complicado.

En la primera parte, Giroud y compañía sufren: primero el larguero del venezolano Casseres, luego el penalti reclamado por los locales y no concedido por el VAR. En la segunda parte llega el cambio que decide el partido: fuera precisamente el ex del Milan, dentro Ueda, que marca y lanza a los bretones.

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