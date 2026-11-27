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El entrenador del Udinese Paolo Zanetti ha comparecido en rueda de prensa antes del partido contra la Fiorentina, correspondiente a la 13.ª jornada de la Serie A: «Antes de nada, tengo que dar las gracias a los aficionados, que entendieron que el equipo lo dio todo. Al final, contra el Bolonia fue un empate, nada del otro mundo, con una buena actuación. Sin embargo, el entorno está demostrando que está a nuestro lado y eso es fundamental. Siempre les he dicho a los chicos que tenemos que ser nosotros quienes arrastremos a los aficionados con nuestras actuaciones».

Faltará Davis: «Creo que Davis es fundamental para nosotros, como otros jugadores. Pero no debemos depender de Davis; tenemos que suplir las ausencias. Más adelante en la temporada quizá haya otras bajas de jugadores fundamentales. El partido del domingo es dificilísimo. La Fiorentina atraviesa dificultades y, como nosotros, necesita imperiosamente conseguir un buen resultado. Necesitaremos la misma humildad del domingo pasado e intentar aportar ese algo más. Sé que hace mucho que no ganamos en casa y que las victorias aquí a menudo han llegado con cierto esfuerzo. Me gustaría darle pronto la vuelta a esta dinámica».

Abankwah abierto por la derecha, ¿es una opción que se puede repetir? «Abankwah es un jugador muy interesante, tiene físico y talento, pero sobre todo trabaja mucho y tiene mucha sangre fría. Como siempre, tenemos tres o cuatro opciones que valorar y jugará quien esté mejor. Abankwah es uno de esos chicos que me ofrece muchas soluciones. Estamos recuperando a Zanoli y Vojvoda también está mejor».

Alaba ¿puede ser ya un recurso? ¿En qué posición puede jugar? «Desde el punto de vista técnico, Alaba puede jugar en cualquier posición. Desde el punto de vista físico, repito que debe jugar cuando esté en plena forma. Ya jugó cuando no estaba en sus mejores condiciones y tuvo que parar. Por sus cualidades, Alaba también puede jugar de mediapunta, pero necesito que esté en plena forma».

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¿Cómo va el trabajo con Zaniolo, Okoye y Lovric? «No tenía dudas sobre Lovric, porque lo conocía y sabía lo que podía aportarme. Zaniolo debe seguir disfrutando jugando al fútbol, que es lo que mejor se le da. Okoye es un gran portero y debe volver a ser uno de los puntos fuertes de este equipo».