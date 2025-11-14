Ucrania vs. Islandia, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Ucrania se enfrenta a Islandia este domingo 16 de noviembre a las 18:00 horas (España) en el estadio Marshal Józef Pilsudski, por la sexta jornada del Grupo D de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Ucrania vs. Islandia de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Los Zbirna llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-4 a manos de Francia en la fecha cinco. El equipo dirigido por Serhiy Rebrov es tercero en el Grupo D con siete puntos, obligado a ganar para meterse al repechaje.

Por su parte, los Vikingos vencieron por 2-0 a Azerbaiyán en su más reciente partido de la eliminatoria, con goles de Albert Guomundsson y Sverrir Ingi Ingason. El cuadro a cargo de Arnar Gunnlaugsson es segundo en la tabla con siete unidades, de manera que le basta un empate para avanzar a la repesca de la UEFA.

Cómo ver Ucrania vs Islandia, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX y Fubo Sports.

Hora de inicio de Ucrania vs Islandia

El partido se disputa este domingo 16 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Marshal Józef Pilsudski.

México:11:00 horas

Argentina: 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos:12:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de la Selección de Ucrania

Los Zbirna no juegan un Mundial desde 2006 y corren el riesgo de verse eliminados en la eliminatoria de nueva cuenta.

Noticias de la Selección de Islandia

Los Vikingos mantienen el sueño de disputar su segunda Copa del Mundo, después de fallar a la cita en Qatar.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

