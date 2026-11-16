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UEFA Nations League B
team-logoUcrania
Kosice Football Arena
team-logoGeorgia
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Ucrania vs. Georgia en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Ucrania vs Georgia
Ucrania
Georgia
UEFA Nations League B

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Ucrania vs. Georgia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver el Ucrania vs. Georgia con una VPN

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League B - Jornada 6
Kosice Football Arena

Ucrania recibe a Georgia en el Kosice Football Arena de Kosice, en el grupo 2 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Ambos equipos llegan a este encuentro en momentos de forma muy distintos.

La Ucrania de Andrea Maldera atraviesa una campaña difícil. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluidas dos derrotas consecutivas ante Irlanda del Norte y Hungría en octubre, y ocupa el tercer puesto del grupo antes de este encuentro.

El recorrido de Georgia en la Liga de Naciones ha sido igual de turbulento. El equipo de Ramaz Svanadze es último del grupo 2 tras cinco partidos y ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota por 2-0 ante Hungría el 14 de noviembre deja su situación en una posición delicada.

Los dos equipos empataron 0-0 cuando se enfrentaron en septiembre, en Tiflis, al principio de esta campaña. Aquel resultado parece ya un recuerdo lejano para Georgia, que no ha sumado ningún punto desde entonces.

Para Ucrania, una victoria aliviaría parte de la presión acumulada tras una racha de malos resultados. Para Georgia, el objetivo es más fácil de definir que de conseguir: ganar o afrontar un descenso casi seguro.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Ucrania vs. Georgia en directo, incluida la hora de inicio, el canal de televisión y las opciones de streaming.

Novedades y plantillas de los equipos

Ucrania contra Georgia alineaciones probables

4-4-2
Ucrania crest
Ucrania
UKR
Formación
Georgia crest
Georgia
GEO
4-2-3-1
A. TrubinA. Trubinteam-logoI. KrupskyiI. ZabarnyiI. ZabarnyiM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. MykolenkoV. MykolenkoG. SudakovG. SudakovY. YarmoliukY. YarmoliukO. OcheretkoO. Ocheretkoteam-logoO. Kashchukteam-logoI. KrasnopirA. DovbykA. DovbykG. MamardashviliG. Mamardashviliteam-logoO. KakabadzeL. LochoshviliL. LochoshviliL. DvaliL. DvaliS. GoglichidzeS. GoglichidzeG. KvernadzeG. Kvernadzeteam-logoZ. DavitashviliG. ChakvetadzeG. Chakvetadzeteam-logoN. GagnidzeA. MekvabishviliA. MekvabishviliG. MikautadzeG. Mikautadze
Georgia crest
Georgia
GEO
4-4-2
Ucrania

Once inicial

Georgia

Manager

  • A. Maldera
  • R. Svanadze

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