Tyrell Malacia jugará definitivamente en la Major League Soccer. El futbolista de Róterdam se ha comprometido con FC Cincinnati hasta mediados de 2027, y el club también tiene la opción de ampliar el contrato una temporada más.

El traspaso como agente libre del lateral izquierdo al club de la MLS llevaba tiempo en el aire. El defensa de 27 años, que se encontraba sin equipo tras su salida del Manchester United, ya había llegado a un acuerdo en los últimos días con su nuevo club.

Su aventura en la Premier League, en Mánchester, no fue del todo como esperaba. Debido a una grave lesión de rodilla, el canterano del Feyenoord tuvo que rehabilitarse durante nada menos que un año y medio.

Poco después de su regreso, Malacia fue cedido al PSV, donde quedó claro que todavía necesitaba algo más de tiempo para volver a igualar su mejor nivel. La pasada temporada, Malacia disputó quince minutos con el Manchester United, repartidos en tres apariciones como suplente.

No resultó sorprendente, por tanto, que ambas partes separaran sus caminos. Ahora, el internacional neerlandés en nueve ocasiones quiere sumar minutos en Cincinnati. El club de Ohio ocupa actualmente la novena posición en la Conferencia Este de la MLS.

"Estamos muy contentos de poder incorporar a nuestro equipo a un jugador con la experiencia de Tyrell", cuenta el director general Chris Albright a través de los canales oficiales. "Ha jugado al más alto nivel y entiende las exigencias que supone ese nivel".

"Su calidad con el balón, sus instintos defensivos y su mentalidad orientada al equipo son una gran incorporación para el grupo y estamos encantados de darle la bienvenida a Cincinnati", añadió Albright.