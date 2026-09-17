Tyrell Malacia continuará su carrera en el FC Cincinnati. Así lo informa Voetbal International. Este jueves, el lateral izquierdo de 27 años alcanzó un acuerdo con el club de Estados Unidos.

La noticia no llega del todo por sorpresa. El miércoles, la periodista estadounidense Laura Pfahler ya publicó fotos de Malacia en el campo de entrenamiento de Cincinnati, ya que estaba a prueba.

Ahora ha alcanzado un acuerdo para firmar un contrato hasta mediados de 2027, con opción a un año más. Malacia también habría tenido la posibilidad de elegir entre clubes de España, Brasil y Oriente Medio, pero finalmente se decanta por la Major League Soccer.

Cincinnati ocupa actualmente la novena posición de la Conferencia Este de la MLS. Dentro de poco más de un mes, el club se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi.

Malacia estaba sin equipo desde su salida este verano del Manchester United. El canterano del Feyenoord ha sufrido con frecuencia problemas de lesiones en los últimos años.

Comenzó bien su etapa en Inglaterra, pero sufrió una lesión de rodilla. Una operación salió mal, por lo que no pudo jugar durante años con el club.

La temporada pasada todavía pudo jugar en algunas ocasiones a las órdenes de Michael Carrick, pero ya no hubo posibilidad de ampliar su contrato. Ahora, el defensa de 27 años, que hace dos temporadas también jugó brevemente cedido en el PSV, se decanta por el Cincinnati.