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Tyrell Malacia ha roto su silencio sobre el duro final de su etapa en el Manchester United y ha contado cómo acabó en el conocido grupo de descartados de Ruben Amorim sin recibir una sola explicación. El defensa neerlandés, que ahora juega en la MLS, describió el desgaste psicológico que le supuso verse obligado a entrenar al margen del primer equipo junto a otras estrellas de renombre.

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La implacable renovación de Amorim en Old Trafford

Malacia llegó a Manchester en 2022 por 14,6 millones de libras y firmó una prometedora primera temporada a las órdenes de Erik ten Hag. Sin embargo, un grave problema de rodilla apartó al neerlandés durante 18 meses y frenó por completo su progresión en la Premier League.

Tras una cesión de seis meses al PSV Eindhoven, el jugador de 27 años regresó a Carrington para la pretemporada de 2025 con la intención de empezar de cero. Pero se encontró con que Amorim había sustituido a Ten Hag y lo apartó de inmediato del primer equipo.

Antes incluso de que comenzara la temporada, el Manchester United confirmó que el lateral entrenaría por separado. Quedó encuadrado junto a jugadores consolidados como Marcus Rashford, Antony, Alejandro Garnacho y Jadon Sancho en una implacable criba del técnico portugués.

Malacia, sin explicaciones sobre su exclusión en Carrington

Getty Images

En declaraciones a BBC Sport, Malacia admitió que sigue sin saber en absoluto por qué fue apartado de repente. El defensa optó por mantener la profesionalidad en lugar de rebelarse y se negó a dar al club una excusa para justificar su exclusión.

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«No sé de dónde vino aquello, no sé si fue cosa de Ruben, de alguien por encima o de quien fuera, pero nunca dije nada al respecto. Simplemente seguí trabajando y haciendo lo mío, aunque a veces era difícil entrenar en un grupo de cinco», explicó. «Con el tiempo se marcharon Marcus, Garnacho e incluso Antony. Entonces me quedé solo, entrenando con el segundo equipo, incluso con los sub-18 y categorías inferiores. Es duro. Es duro mentalmente».

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«Podría haber dicho: “Vale, no voy a ir a entrenar”. Pero pensé: “Eso no me va a ayudar”. Les habría dado un motivo para decir: “Por eso estás con ellos o entrenas solo”. Simplemente agaché la cabeza y seguí trabajando».

«Siempre estuve en forma desde que volví de mi lesión, pero la gente no lo sabía. Se preguntaban: “¿Por qué no juega?”».

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Una salida bloqueada y la intervención de Carrick

Amorim volvió a incluir brevemente a Malacia en sus convocatorias a finales de noviembre, poco antes de que el técnico se marchara al comenzar el nuevo año. Michael Carrick asumió entonces el cargo de entrenador interino, lo que llevó al defensa a solicitar un traspaso en enero que acabó siendo rechazado debido a una crisis de lesiones que seguía afectando al equipo.

«Tuve una buena conversación con Michael cuando llegó», reveló Malacia. «Obviamente, quería marcharme, pero después hubo algunas lesiones y no pude hacerlo por el número de jugadores disponibles en la plantilla. Fue difícil de aceptar. Pensé: “No voy a jugar, pero no me dejan marcharme, así que ¿qué sentido tiene que me quede aquí?”. Entonces me lo explicó».

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«Al fin y al cabo, cada uno mira por sí mismo. Yo miro por mí mismo en primer lugar, obviamente, y después por el equipo, pero el entrenador también mira por sí mismo: tiene que conservar su puesto o hacer bien su trabajo».

Pese al turbulento final, no guarda rencor: «Aun así, no me arrepiento de nada. Lo pasé muy bien en mi primera temporada y tanto las personas que trabajaban allí como los jugadores que conocí eran increíbles. Así que no, disfruté mucho de mi etapa allí».

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Un nuevo comienzo en la Major League Soccer

IMAGO

Tras disputar por fin unos minutos ante el Newcastle el 5 de marzo y despedirse de la afición de Old Trafford frente al Brighton el 24 de mayo, Malacia ha cerrado oficialmente su etapa en la Premier League. Ahora juega en el FC Cincinnati de la Major League Soccer.

Lejos del foco del fútbol europeo, el neerlandés tratará de reconstruir su carrera y encadenar partidos con regularidad en Estados Unidos. Después de años marcados por las lesiones y las turbulencias internas, su principal objetivo será demostrar que está en forma y recuperar el nivel que le valió su fichaje por el club de Manchester.