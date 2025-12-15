Twente vs. Real Madrid, Champions League Femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Twente femenino recibe a Real Madrid femenino este miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio Grolsch Veste, por la sexta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League femenina.

Sigue aquí en directo el Twente vs. Real Madrid de la Champions League femenina 2025-26

Las Tukkers llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Arsenal en la fecha 5. El equipo dirigido por Carin Bakhuis es décimo cuarto en la clasificación con dos puntos, sin opciones de aspirar a la siguiente fase y listas para despedirse del torneo tras el compromiso, a la espera de poder clasificar a la siguiente edición a través de su liga y tener mayor protagonismo.

Por su parte, las Merengues derrotaron por 2-0 a Wolfsburgo en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de María Méndez y Linda Caicedo, pero también con tarjetas rojas para Maëlle Lakrar e Iris Ashley Santiago. El cuadro a cargo de Pau Quesada Tormos es quinto en la tabla con 10 unidades, todavía con buenas opciones de finalizar en el top 4 y avanzar de manera directa a cuartos de final, para lo que necesitan de inicio una victoria, junto a otros resultados en el resto de la jornada, con especial atención a lo que hagan Juventus (vs. Manchester United), Bayern Múnich (vs. Valerenga) y Chelsea (Wolfsburgo).

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Twente vs Real Madrid, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Disney+, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes (a falta de una confirmación oficial).

En Sudamérica el duelo estará a cargo de ESPN (Chile), ESPN 2 (resto de Sudamérica) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, Paramount+ y Fubo Sports.

Hora de inicio de Twente vs Real Madrid

El partido se disputa este miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Grolsch Veste.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Twente femenino

Las Tukkers se encuentran igualadas con Ajax en la cima de la Eredivisie femenil, trofeo que han levantado en 10 oportunidades.

La temporada pasada no lograron pasar de la fase de grupos en el torneo continental, eliminadas en un grupo que compartieron con Chelsea y Real Madrid.

Noticias del Real Madrid femenino

Las Merengues se presentaron sin candidatas al premio a mejor jugadora del mundo en The Best, pero sí contaron con Maëlle Lakrar e Ingrid Filippa Angeldahl entre las nominadas al mejor 11 de la temporada 2024-25. Sin embargo, la ausencia de más futbolistas en las diferentes categorías es una muestra clara de su situación en el fútbol español, donde no logran quitarse de encima el dominio del Barcelona, al tiempo que no ha logrado superar a las potencias de otras ligas en sus presentaciones a nivel continental.

Real Madrid ha alcanzzado los cuartos de final de la Champions League en dos oportunidades, incluida la temporada pasada, pero nunca ha conseguido un lugar en la ronda de las cuatro mejores de Europa.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

FCT Últimos partidos RMA 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias FC Twente 2 - 3 Real Madrid Femenino

Real Madrid Femenino 7 - 0 FC Twente 2 Goles marcados 10 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Clasificación

