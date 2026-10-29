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El entrenador del Inter, Cristian Chivu, ha hecho una dura valoración de la actuación de su equipo pese a lograr una victoria histórica a domicilio ante el Venezia. El Inter ha firmado oficialmente su mejor inicio de temporada en la Serie A desde que se conceden tres puntos por victoria, pero el técnico no quedó satisfecho con el rendimiento de los suyos.

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Un inicio de récord pese al mal juego

Las cifras del Inter en la presente temporada son innegablemente impresionantes, pero en el equipo mantienen los pies en el suelo. Con ocho victorias y un empate en sus nueve primeros partidos, el Inter ha firmado un arranque sin precedentes en la historia del club desde que las victorias valen tres puntos. Sin embargo, Chivu no estaba para celebraciones al analizar lo trabajada que fue su última victoria en Venecia.

Con una sinceridad poco habitual en un entrenador que acaba de ganar, Chivu señaló varias carencias técnicas y físicas. «Poca energía, lentitud al hacer ciertas cosas, un poco sorprendidos por su bloque bajo aunque sabíamos que iba a ser así, lentitud al mover el balón y atacar la línea… Pero está bien, jugamos cada tres días. Hoy tuvimos un poco de suerte para sacar el partido adelante. No sé si decir que eso cuenta o que cuenta que creímos en ello con todas nuestras fuerzas», declaró a Sky Sport Italia.

Provedel salva al Inter

Aunque el marcador apunta a una cómoda victoria a domicilio, sobre el terreno de juego hubo mucho más equilibrio. El Inter dependió en gran medida de su portero para conservar la ventaja durante los periodos de presión sostenida del equipo local. Chivu quiso reconocer el mérito de sus jugadores más destacados por sostener al equipo cuando el plan táctico parecía fallar ante un Venezia que ofreció una tenaz resistencia.

«También asumimos riesgos», continuó Chivu. «Provedel nos mantuvo en el partido y al final lo sacamos adelante con experiencia, con nuestra fuerza y determinación, y también con suerte. ¿El próximo derbi? Intentaremos recuperar energías en unos días, también en el plano mental. Me refiero sobre todo a algunos chicos a los que hoy tuve que sustituir en el descanso para intentar provocar una reacción. Si hubiera podido, probablemente habría cambiado a todo el equipo».

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El fantasma de Catania 2010

La difícil tarde le trajo a Chivu recuerdos concretos de su etapa como jugador a las órdenes de Jose Mourinho. Recordó una célebre derrota por 3-1 ante el Catania en la temporada 2009/10, en la que el equipo conquistó el triplete: un partido en el que se sintieron faltos de energía y demasiado confiados. Chivu señaló que había tenido sensaciones similares durante la primera parte contra el Venezia y que temió que se repitiera aquel tropiezo histórico.

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«Son los típicos partidos que se dan en una temporada, esos dos o tres al año a los que llegas con poca energía y poca convicción y piensas que con el mínimo esfuerzo te los llevas», comentó Chivu.

Con la mirada puesta en mejorar

Pese a sumar 25 puntos de 27 posibles, el entrenador del Inter insiste en que su plantilla aún puede dar más. El cuerpo técnico gestiona con cuidado la presión de defender el título y procura que los jugadores no se acomoden tras sus recientes éxitos nacionales. Mantener la concentración en un calendario cargado de partidos sigue siendo su principal desafío.

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«Podemos y debemos mejorar, partimos de ahí», confirmó Chivu sobre el margen de crecimiento. «Nunca es fácil tener un comienzo así y no debemos perder la entrega que estamos mostrando sobre el campo, especialmente después de un año en el que ganaste algunos trofeos. Todos sabemos que el año siguiente es el más difícil y estamos trabajando con los pies en el suelo».