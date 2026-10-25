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El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, y su director general, Lars Ricken, elogiaron la fortaleza mental del equipo y la profundidad de su banquillo tras la victoria por 1-0 ante el Eintracht Frankfurt. Maxi Beier, que entró al campo en los minutos finales, marcó el gol de la victoria y situó al Dortmund líder de la Bundesliga.

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El BVB se coloca líder tras un desenlace dramático en el Signal Iduna Park

El Borussia Dortmund ascendió a lo más alto de la clasificación de la Bundesliga gracias a una trabajada victoria por 1-0 ante el Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park. Tras 80 minutos sin goles, el suplente Maxi Beier se combinó con Jobe Bellingham, también salido del banquillo, para marcar un gol decisivo de gran calidad.

La victoria puso fin a una exigente serie de partidos para el equipo de Niko Kovac, que venía de disputar varios encuentros fuera de casa.

El Dortmund espera ahora el duelo entre el SC Friburgo, tercero, y el Bayern de Múnich, segundo, para saber si se mantiene en cabeza.

Kovac elogia la capacidad de resistencia del equipo tras un calendario exigente

Al repasar este exigente periodo, el entrenador Niko Kovac elogió a sus jugadores por encontrar la manera de ganar a un rival de gran nivel. «Después de unos días tan exigentes, tuvimos que emplearnos a fondo en este partido contra un Eintracht muy bueno», declaró Kovac en la rueda de prensa posterior al encuentro.

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«En la segunda parte pudimos aumentar la presión, evitamos que el rival generara ocasiones y salimos del campo como justos vencedores».

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«Lo que más me importa es que ganamos a un equipo de calidad. Esa es la conclusión que sacamos», añadió el entrenador croata.

Lars Ricken destaca la aportación decisiva de los suplentes

El director general del Borussia Dortmund, Lars Ricken, se mostró de acuerdo con Kovac en la zona mixta y subrayó que las aportaciones de los suplentes marcaron la diferencia. «Esta victoria no estaba garantizada. Hemos jugado mucho fuera de casa desde finales de agosto», señaló Ricken.

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«Fuimos aumentando la presión y acabamos llevando al Eintracht a la situación que queríamos».

«Es estupendo saber que dos jugadores que salieron del banquillo decidieron el partido a nuestro favor... También es bueno para nuestra confianza», destacó Ricken.

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El Dortmund se prepara para citas decisivas en la Copa de Alemania y el Klassiker

Con la confianza en aumento en Renania del Norte-Westfalia, el equipo de Kovac centra rápidamente su atención en sus próximos compromisos de copa y liga.

El BVB se enfrentará al Werder Bremen en la Copa de Alemania antes de viajar a Múnich para disputar el Klassiker contra el Bayern el próximo fin de semana.

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El Dortmund aspira a mantener su buen momento en las competiciones nacionales.