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Scott McTominay ha hecho una sorprendente revelación sobre su salud: necesitó una intervención cardíaca de urgencia apenas 48 horas antes del debut de Escocia en el Mundial. El centrocampista del Napoli fue trasladado de urgencia al hospital con escolta policial poco después de que la selección llegara a Estados Unidos para disputar el torneo.

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El traslado secreto al hospital en Boston

El internacional escocés McTominay ha roto por fin su silencio sobre la urgencia médica que estuvo a punto de impedirle participar en el Mundial el pasado mes de junio. Aunque entonces se informó al público de que el centrocampista padecía una enfermedad leve, la realidad era mucho más grave. Después de que la selección viajara de su concentración en Charlotte a Boston, el exjugador del Manchester United fue trasladado directamente desde el aeropuerto a un centro médico de la ciudad, escoltado por la policía, para tratar un problema cardíaco.

La situación se mantuvo en secreto para no alterar los preparativos del equipo de cara a su debut contra Haití. Sin embargo, el jugador de 29 años ha relatado ahora la angustiosa experiencia de estar ingresado en un hospital mientras sus compañeros ultimaban sus planes tácticos. La gravedad del episodio obligó a McTominay a someterse a un tratamiento específico conocido como cardioversión, que consiste en aplicar una descarga eléctrica para restablecer el ritmo normal del corazón cuando late de forma irregular o demasiado rápido.

McTominay recuerda la experiencia traumática

«Tuvieron que aplicarme una descarga eléctrica en el corazón», reveló McTominay en una emotiva entrevista con el Daily Mail. «Fue dos días antes del partido contra Haití. Te has preparado muy bien. Estaba en muy buena forma y entonces ocurre algo así. Piensas: “¿Cómo puede estar pasándome esto a mí?”. Tienes que seguir adelante, es lo que te toca en el fútbol. A veces, las cosas no salen como quieres. Estaba al 100 %, pero, obviamente, estar en la cama de un hospital dos días antes del primer partido del Mundial, a punto de que te anestesien, no es lo ideal, ¿verdad?»

Pese a lo aterrador del procedimiento, que requiere anestesia general, McTominay mostró una notable capacidad de recuperación y volvió al campo casi de inmediato. Fue titular contra Haití apenas dos días después y disputó todos los minutos de Escocia en la fase de grupos. Su compromiso con el equipo de Steve Clarke quedó patente durante el torneo, aunque los escoceses acabaron eliminados antes de las rondas eliminatorias.

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Recuperación y regreso a la selección

Tras la conclusión del Mundial, McTominay buscó una solución definitiva a ese problema de salud recurrente. Se sometió a una intervención quirúrgica correctiva al inicio de la actual temporada con el Nápoles, lo que le obligó a perderse los cuatro primeros partidos de Escocia en la Liga de Naciones. La operación parece haber sido un éxito rotundo: el centrocampista ha recuperado plenamente su forma física y ha vuelto a ocupar un puesto fundamental en la medular de la selección, que se prepara para una difícil serie de compromisos internacionales.

De vuelta a la convocatoria para los próximos partidos contra Macedonia del Norte y Suiza, McTominay está centrado en dejar atrás el problema de salud que marcó su verano. Su regreso supone un importante refuerzo para el seleccionador Steve Clarke, que en los últimos años ha confiado mucho en la capacidad goleadora y la disciplina defensiva del centrocampista. Superada la operación, el jugador del Nápoles quiere demostrar que ha recuperado su mejor nivel y está listo para liderar a Escocia en su próximo ciclo de partidos oficiales.