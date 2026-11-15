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La joven promesa del Barcelona Pau Cubarsi ha relatado el momento de infarto en el que aseguró el título mundial para España con una intervención desesperada sobre la línea de gol en el último minuto. El defensa adolescente fue el héroe de la final contra Argentina gracias a un bloqueo que perdurará en la memoria de los aficionados de la Roja.

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España conquista su segundo Mundial en una final de infarto resuelta en la prórroga

España conquistó este verano su segundo Mundial tras imponerse por la mínima a la Argentina de Lionel Messi en la final de 2026. Ferran Torres marcó el gol decisivo en el minuto 16 de la prórroga y adelantó a España, aunque el título siguió en el aire hasta los últimos segundos.

Con España aferrada a una ventaja de 1-0 en el minuto 120, Messi abrió la defensa con un pase con el exterior del pie para Giuliano Simeone. El extremo del Atlético de Madrid envió el balón al área, frente a la portería, pero Cubarsi reaccionó antes que Marco Senesi, llegó al centro y evitó el empate de Argentina.

Cubarsi explica cómo reaccionó en una fracción de segundo para frenar a Senesi

Al recordar la jugada decisiva en una entrevista con The Athletic, el central del Barcelona explicó cómo detectó el peligro antes de despejar el centro sobre la línea de gol.

«Recuerdo a Messi con el balón junto al borde del área y a Simeone desmarcándose a la espalda de nuestra línea defensiva», contó Cubarsi a The Athletic. «Hubo un pequeño despiste, pero, en cuanto Messi dio el pase, eché un vistazo rápido a mi alrededor para situarme.

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»Vi a Merino a mi lado y a Senesi intentando atacar el espacio entre Merino y yo. Me di cuenta de que Senesi estaba en una posición peligrosa y, en cuanto Simeone empezó a preparar el centro, supe que tenía que ir a por Senesi con todas mis fuerzas y dejar que Dios decidiera qué pasaría.

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»Despejé el balón y caí al césped, completamente agotado. Me quedé con la cabeza hundida en la hierba, sin mirar siquiera hacia atrás. Me di cuenta de que no había ningún griterío en las gradas y entonces alcé la mirada con un ojo para comprobar qué había pasado en nuestra portería. El balón no estaba dentro y suspiré aliviado. Lo primero que pensé fue: “Vale, una jugada menos que defender antes de ser campeón del mundo”».

Un choque que acabó en expulsión y grandes títulos culminan su rápido ascenso

Antes, también en la prórroga, el joven de 19 años había protagonizado una jugada polémica en el minuto 93, cuando una dura entrada acabó con la expulsión del centrocampista argentino Enzo Fernandez. Sobre cómo siguió jugando pese al dolor, Cubarsi explicó: «Había un balón suelto, una disputa al 50 %, y los dos fuimos con todo. Llegué primero al balón y después salí dando una voltereta por los aires, pero ni siquiera lo recuerdo. Me di cuenta de lo que había pasado en cuanto mi cuerpo tocó el suelo. Mientras estaba en el aire, sentí como si mi mente también flotara. Me hice un poco de daño en la muñeca, pero, en una final del Mundial, la adrenalina te permite seguir adelante pese a todo».

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Tras haber dado prioridad al éxito del equipo sobre los reconocimientos individuales, Cubarsi se quedó asombrado cuando fue elegido mejor jugador joven del torneo nada más sonar el pitido final. El galardón se suma a una etapa extraordinaria en la que también ha ganado el premio Golden Boy, ha disputado 24 partidos con la selección absoluta de España y ha jugado 141 encuentros con el Barcelona desde su debut en 2024.

El liderato de la Liga de Naciones, en juego ante Inglaterra

La atención vuelve ahora a las selecciones: España se prepara para enfrentarse a Inglaterra el domingo por la noche en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

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España llega al duelo decisivo como líder del grupo A3, con una ventaja crucial de tres puntos sobre Inglaterra que tratará de conservar para asegurarse el primer puesto.