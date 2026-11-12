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Turquía vs. Bélgica: hora de inicio

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

Turquía recibe a Bélgica en el estadio Gursel Aksel de Esmirna para disputar un duelo del grupo 1 de la Liga A de la Nations League. Ambos equipos se juegan puntos importantes en la lucha por evitar el descenso en el grupo.

Turquía atraviesa una profunda crisis. El equipo de Sergen Yalcin ha perdido sus cuatro partidos de la Nations League hasta ahora y ocupa el último puesto de la tabla sin puntos. En su encuentro más reciente cayó por 3-1 ante Italia, un resultado que deja al descubierto sus persistentes debilidades defensivas.

Bélgica llega con seis puntos en cuatro partidos y ocupa el tercer puesto del grupo. Mark van Bommel debe devolver la estabilidad a su equipo tras la dura derrota por 4-1 ante Francia. La victoria de principios de octubre contra Turquía, un claro 3-0, sigue siendo su mejor resultado de las últimas semanas.

El duelo también tiene importancia para la clasificación: Italia lidera el grupo con siete puntos, por detrás de Francia, que tiene diez. Bélgica necesita sumar para no perder el contacto con los puestos de arriba y mantener la distancia con Turquía.

Turquía necesita urgentemente su primera victoria en esta campaña de la Nations League para evitar todavía el descenso directo. Para Bélgica, ganar fuera de casa es imprescindible si quiere seguir en la lucha por el segundo puesto.

Aquí os contamos dónde se retransmite el partido y a qué hora comienza.

Los temas de la semana: ¿Qué ha pasado con Turquía y Bélgica?

Turquía llega a este partido tras encadenar cuatro derrotas en la Nations League. El equipo de Yalcin perdió por 3-1 ante Italia en su encuentro más reciente y antes había caído por 3-0 frente a Bélgica. De sus últimos cinco partidos oficiales, Turquía solo ganó uno: el 3-2 ante Estados Unidos en el Mundial. En los cuatro encuentros de la Nations League, el equipo marcó apenas dos goles y encajó nueve.

Bélgica suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una contundente derrota por 4-1 ante Francia. En el lado positivo, el 3-0 contra Turquía y el 2-0 a domicilio ante Italia demuestran que el equipo es capaz de ganar. En total, Bélgica marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

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