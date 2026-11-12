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UEFA Nations League A
team-logoTurquía
Gursel Aksel Stadium
team-logoBelgium
Con la colaboración de

Turquía vs. Bélgica, en directo hoy: ¿quién televisa el partido y dónde verlo por streaming?

Turquía vs Belgium
UEFA Nations League A
Turquía
Belgium

Turquía se enfrenta a Bélgica en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

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PerúDisney+
ChileDisney+
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ParaguayDisney+
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Turquía vs. Bélgica: hora de inicio

crest
UEFA Nations League A - Jornada 5
Gursel Aksel Stadium

Turquía recibe a Bélgica en el estadio Gursel Aksel de Esmirna para disputar un duelo del grupo 1 de la Liga A de la Nations League. Ambos equipos se juegan puntos importantes en la lucha por evitar el descenso en el grupo.

Turquía atraviesa una profunda crisis. El equipo de Sergen Yalcin ha perdido sus cuatro partidos de la Nations League hasta ahora y ocupa el último puesto de la tabla sin puntos. En su encuentro más reciente cayó por 3-1 ante Italia, un resultado que deja al descubierto sus persistentes debilidades defensivas.

Bélgica llega con seis puntos en cuatro partidos y ocupa el tercer puesto del grupo. Mark van Bommel debe devolver la estabilidad a su equipo tras la dura derrota por 4-1 ante Francia. La victoria de principios de octubre contra Turquía, un claro 3-0, sigue siendo su mejor resultado de las últimas semanas.

El duelo también tiene importancia para la clasificación: Italia lidera el grupo con siete puntos, por detrás de Francia, que tiene diez. Bélgica necesita sumar para no perder el contacto con los puestos de arriba y mantener la distancia con Turquía.

Turquía necesita urgentemente su primera victoria en esta campaña de la Nations League para evitar todavía el descenso directo. Para Bélgica, ganar fuera de casa es imprescindible si quiere seguir en la lucha por el segundo puesto.

Aquí os contamos dónde se retransmite el partido y a qué hora comienza.

Los temas de la semana: ¿Qué ha pasado con Turquía y Bélgica?

Turquía llega a este partido tras encadenar cuatro derrotas en la Nations League. El equipo de Yalcin perdió por 3-1 ante Italia en su encuentro más reciente y antes había caído por 3-0 frente a Bélgica. De sus últimos cinco partidos oficiales, Turquía solo ganó uno: el 3-2 ante Estados Unidos en el Mundial. En los cuatro encuentros de la Nations League, el equipo marcó apenas dos goles y encajó nueve.

Bélgica suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una contundente derrota por 4-1 ante Francia. En el lado positivo, el 3-0 contra Turquía y el 2-0 a domicilio ante Italia demuestran que el equipo es capaz de ganar. En total, Bélgica marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

TUR

TUR - Formulario

USA
W3-2
FRA
L0-1
ITA
L1-4
BEL
L3-0
ITA
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BEL

BEL - Formulario

ESP
L2-1
ITA
W0-2
FRA
L0-1
TUR
W3-0
FRA
L4-1
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Turquía vs. Bélgica: alineaciones

Turquía contra Belgium alineaciones

4-2-3-1
Turquía crest
Turquía
TUR
Formación
Belgium crest
Belgium
BEL
4-3-3
U. CakirU. CakirM. DemiralM. DemiralO. AydinO. AydinF. KadiogluF. KadiogluO. KabakO. KabakI. YuksekI. YuksekB. YilmazB. YilmazY. AkgunY. AkgunO. KokcuO. KokcuA. GulerA. GulerE. UnalE. UnalS. LammensS. LammensN. NgoyN. NgoyT. CastagneT. CastagneB. MecheleB. MecheleM. De CuyperM. De CuyperK. De BruyneK. De BruyneY. TielemansY. TielemansN. RaskinN. RaskinJ. DokuJ. DokuC. De KetelaereC. De Ketelaereteam-logoD. Moreira
Belgium crest
Belgium
BEL
4-2-3-1
Turquía

Once inicial

Belgium

Suplentes

Manager

  • S. Yalcin
  • M. van Bommel
Turquía

Lesiones y suspensiones

Belgium

Turquía vs. Bélgica: estado de forma

TUR

TUR - Formulario

USA
W3-2
FRA
L0-1
ITA
L1-4
BEL
L3-0
ITA
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BEL

BEL - Formulario

ESP
L2-1
ITA
W0-2
FRA
L0-1
TUR
W3-0
FRA
L4-1
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Turquía vs. Bélgica: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

TurquíaEmpateBelgium
1
2
2
UEFA Nations League A
Belgium badge
Belgium
BEL
3
Turquía badge
Turquía
TUR
0
F
European Championship Qualification
Belgium badge
Belgium
BEL
1
Turquía badge
Turquía
TUR
1
F
European Championship Qualification
Turquía badge
Turquía
TUR
3
Belgium badge
Belgium
BEL
2
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Belgium badge
Belgium
BEL
2
Turquía badge
Turquía
TUR
0
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Turquía badge
Turquía
TUR
1
Belgium badge
Belgium
BEL
1
F
5Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Turquía vs. Bélgica: las clasificaciones

Grp. 1

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FranciaFranciaFRA
431072+510
W
D
W
W
2
BelgiumBelgiumBEL
530286+29
W
L
W
L
W
3
ItaliaItaliaITA
421185+37
W
D
W
L
4
TurquíaTurquíaTUR
5005313-100
L
L
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

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