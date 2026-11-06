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Turquía vs. Bélgica: hora de inicio

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

Turquía recibe a Bélgica en el estadio Gursel Aksel de Esmirna en un duelo del grupo 1 de la Liga A de la Nations League. Ambos equipos se juegan puntos importantes en la lucha por evitar el descenso del grupo.

Turquía atraviesa una profunda crisis. El equipo de Sergen Yalcin ha perdido sus cuatro partidos disputados hasta ahora en la Nations League y ocupa el último puesto de la tabla sin ningún punto. En su último encuentro cayó por 3-1 ante Italia, un resultado que deja al descubierto sus persistentes debilidades defensivas.

Bélgica llega con seis puntos en cuatro partidos y ocupa el tercer puesto del grupo. Mark van Bommel debe devolver la estabilidad a su equipo tras la dura derrota por 4-1 ante Francia. La victoria ante Turquía a principios de octubre, por un claro 3-0, sigue siendo su mejor resultado de las últimas semanas.

El encuentro también tiene importancia para la clasificación: Italia encabeza el grupo con siete puntos, por detrás de Francia, que suma diez. Bélgica necesita puntuar para no perder de vista los puestos de arriba y mantener la distancia con Turquía.

Turquía necesita urgentemente su primera victoria en esta edición de la Nations League para evitar todavía el descenso directo. Para Bélgica, ganar a domicilio es imprescindible para seguir en la lucha por el segundo puesto.

Aquí os contamos dónde se retransmite el partido y a qué hora empieza.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Turquía y Bélgica?

Turquía llega a este partido tras encadenar cuatro derrotas en la Nations League. El equipo de Yalcin perdió su último encuentro por 3-1 ante Italia y, antes, cayó por 3-0 frente a Bélgica. En sus últimos cinco partidos oficiales, Turquía solo consiguió una victoria: un 3-2 ante Estados Unidos en el Mundial. En sus cuatro encuentros de la Nations League, el equipo marcó apenas dos goles y encajó nueve.

Bélgica suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una clara derrota por 4-1 ante Francia. En el lado positivo, el 3-0 ante Turquía y el resultado de 2-0 a domicilio frente a Italia demuestran que el equipo es capaz de ganar. En total, Bélgica marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Turquía vs. Bélgica: alineaciones

Turquía vs. Bélgica: estado de forma

Turquía vs. Bélgica: balance de enfrentamientos directos

Turquía vs. Bélgica: clasificación