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TurkijeIMAGO
Sydney Jordan

Traducido por

Turquía se estrelló contra el muro australiano y empezó el Mundial con una derrota

Australia vs Turquía
Australia
Turquía
World Cup
Turquía perdió 2-0 ante Australia en su debut mundialista. Nestory Irankunda y Connor Metcalfe marcaron para los australianos. Los turcos dominaron la posesión, pero crearon pocas ocasiones.

En Australia, el jugador del Feyenoord Jordan Bos actuó como lateral izquierdo. En Turquía jugaron los holandeses Orkun Kökçü, de mediapunta, y Ferdi Kadioglu, de lateral izquierdo. Antes del descanso Turquía dominó sin profundidad y Australia respondió con contraataques esporádicos.

Poco después Turquía rozó el empate: Abdülkerim Bardakci disparó desde fuera del área, el balón tocó el guante del portero Patrick Beach y golpeó el poste.

Poco después del descanso, Arda Güler falló la más clara tras un centro de Baris Alper Yilmaz. En la contra, Paul Okon-Engstler asistió a Nestory Irankunda, quien entró al área y marcó por el primer palo: 1-0.

Los veloces Irankunda y Mohamed Touré pusieron en aprietos a los experimentados Merih Demiral y Bardakci, ambos rondando los 30. Irankunda volvió a disparar, pero esta vez Ugurcan Çakir atajó.

Tras el descanso, ambos equipos salieron con energías renovadas. Australia volvió a poner a prueba a Çakir, quien mantuvo a su equipo a flote. Poco después, Güler lanzó un tiro libre peligroso; Beach atajó, dejó rebote, pero los turcos no reaccionaron a tiempo.

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Turquía siguió chocando con la defensa australiana, mientras el equipo de Tony Popovic resistía con uñas y dientes. 

A un cuarto de hora del final, Metcalfe sentenció con un potente disparo desde fuera del área que acabó en la esquina inferior derecha: 2-0. Australia mantuvo su solidez defensiva y el partido terminó con esa victoria por 2-0 para los Socceroos en el Grupo D.

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