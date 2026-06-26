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Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

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Turquía salva el honor gracias a Kökçü y a un gol in extremis; Australia avanza a la fase eliminatoria

Turquía vs USA
Turquía
USA
World Cup
Paraguay vs Australia
Paraguay
Australia

Turquía, ya eliminada, venció 3-2 a Estados Unidos en su último partido del Mundial gracias a los goles de Arda Güler, Orkun Kökçü y Kaan Ayhan (98’). Estados Unidos se medirá a Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32. Australia terminó segunda tras empatar 0-0 con Paraguay, mientras que la tercera posición de Paraguay le da opciones de avanzar como una de las mejores terceras.

Turquía 3-2 Estados Unidos

Turquía, ya eliminada, encajó un gol a los tres minutos: corner de Sebastian Berhalter y remate de Auston Trusty al segundo palo (0-1).

Turquía, que sí alineó a sus titulares, respondió en el 10’: Baris Alper Yilmaz asistió a Güler, quien controló con la derecha y remató con la izquierda: 1-1.

A la media hora, Güler se asoció con Eren Elmali y su centro raso lo remató Kökçü: 2-1.

Poco después del descanso, Estados Unidos empató gracias a Berhalter. El hijo del exseleccionador Gregg Berhalter recogió un rebote en la frontal y marcó al primer palo: 2-2.

En el descuento, Ayhan remató al segundo palo y sentenció: 2-3.

Paraguay - Australia 0-0

Australia creó las mejores ocasiones en la primera parte, pero sus disparos lejanos de Jordan Bos y Cristian Volpato faltaron precisión.

Tras el descanso el guion no varió: pocos acercamientos y mucho respeto. Un último intento de Bos cerca del final confirmó el 0-0 final.

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