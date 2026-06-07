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TurkijeIMAGO
Sydney Jordan

Traducido por

Turquía gana confianza para el Mundial gracias al magnífico gol de Yunus Akgün

Turquía vs Venezuela
Turquía
Venezuela
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World Cup

En el estadio del Inter Miami, Turquía venció 2-1 a Venezuela. Los goles de Baris Alper Yilmaz y Yunus Akgün le dan confianza a Turquía de cara a su debut mundialista contra Australia, que igualó 1-1 con Suiza.

En los primeros minutos, Gleiker Mendoza entró al área, recortó hacia adentro y colocó el balón en el segundo palo con un disparo con efecto. 

Con Orkun Kökcu y Arda Güler en el once, Turquía buscó el empate ante una Venezuela resistente, ausente del Mundial. 

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Justo antes del descanso, Yilmaz igualó el marcador: un córner rebotó en el poste y, tras tocarle en el cuerpo, el balón entró con fortuna. 

Tras el descanso, Akgün recibió de Güler a 25 metros del arco y, de primera, colocó el 2-1. 

Ese tanto bastó para el triunfo. El 14 de junio Turquía debutará en el Mundial ante Australia.

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