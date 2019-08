Finalmente lo que sería por un semestre se terminó extendiendo a una temporada, pero llegará a su fin: River vuelve a tener sponsor en su camiseta.

El anuncio oficial llegó con el comienzo del mes de agosto: la dirigencia del Millonario llegó a un acuerdo con Turkish Airlines para que sea el auspiciante principal en la casaca que, hasta ahora, lucía completamente limpia.

Según se anunció a través de un comunicado de prensa, el contrato entre River y la aerolínea turca es por tres años, finalizando en la temporada 2021-2022. Si bien no fue confirmada por ninguna de las partes, la cifra rondaría los 10 millones de dólares anuales, más un plus según logros deportivos.

Además de la importante aerolínea, que se transformó en el main sponsor y desde el partido ante , en el Monumental, por la segunda fecha de la Superliga , lucirá en el frente de la camiseta, en la espalda los jugadores tendrían también una publicidad de una marca nacional, lo que llevaría al club de Núñez a recaudar alrededor de 5 millones de dólares en una temporada.

