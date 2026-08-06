En un movimiento que refleja el enorme impacto popular del fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah, Turkish Airlines anunció la puesta en marcha de vuelos directos que conectan El Cairo con la ciudad de Trebisonda, con el primer vuelo previsto para el próximo 11 de agosto.

La decisión llegó tras la conclusión del fichaje del capitán de la selección egipcia por el Trabzonspor, en un giro sorprendente que vivió el mercado de fichajes turco.

Durante los últimos días las expectativas apuntaban a favor del Besiktas, que parecía el más cercano a cerrar la operación, antes de que la directiva del Trabzonspor lograra dar la vuelta a la situación y hacerse con la firma de la exleyenda del Liverpool.

El club emitió un comunicado oficial en el que reveló los detalles de la incorporación de Salah, precisando la duración del contrato acordada entre ambas partes, sin desvelar el importe económico de la operación.

Según lo publicado por el diario turco "kuzeyekspres", la puesta en marcha de la nueva línea aérea tiene como objetivo absorber la afluencia esperada de aficionados egipcios que desean seguir de cerca a su principal estrella.

El diario señaló que la medida llega "en reconocimiento de la posición excepcional de la que goza Mohamed Salah entre el público egipcio y árabe, y con el deseo de facilitar los desplazamientos y abrir el camino al mayor número posible de sus seguidores para visitar su nuevo feudo".

Y apuntó que, como parte de las iniciativas turísticas que se llevan a cabo en la ciudad, comenzaron los vuelos chárter entre El Cairo y Trebisonda, llegando este jueves el primer vuelo directo chárter con 120 pasajeros a bordo.

Se espera que la línea directa contribuya a impulsar el turismo y el intercambio deportivo entre Egipto y la ciudad de Trebisonda, que se prepara para recibir una oleada de aficionados sin precedentes con el inicio de la temporada.