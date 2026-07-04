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SSC Napoli v Torino FC - Serie A TIMGetty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Turín, la polémica despedida de Sazonov: «Gracias por todo, lo siento. Todos sabemos quién es el verdadero problema»

Torino
Serie A

Saba Sazonov se despide del Torino. El defensa, libre desde julio, apenas jugó por lesiones y ahora deja el club de Cairo.


A través de las redes sociales se ha despedido de sus exaficionados con esta publicación.

EL MENSAJE - «¡Gracias, Torino! Un gran club con una historia que todos conocemos. He estado encantado de formar parte de esta familia. Gracias a Turín, la ciudad que se ha convertido en mi hogar. A los aficionados: ¡sois increíbles! Siempre he sido uno de vosotros y he actuado con sinceridad, igual que vosotros conmigo. Lamento no haber podido dar en el campo todo lo que hubiera querido, no haber podido regalaros las emociones y las alegrías que os merecéis. Pero todos sabemos por qué ha sido así y quién es el verdadero problema. Siempre os llevaré en mi corazón. ¡Siempre adelante, Toro!».

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