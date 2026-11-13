Túnez vive su peor inicio en la historia de las eliminatorias de la Copa Africana y encaja la derrota más abultada en su propio terreno

Compartir Sigue a GOAL en Google

Túnez sufrió una derrota histórica en su propio terreno ante Libia por 2-0, en el enfrentamiento que reunió a ambas selecciones la tarde de este viernes, dentro de los partidos de la tercera jornada de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027. De este modo, Túnez prolonga su irregular arranque en la fase de clasificación, mientras que la selección libia firma una de las grandes sorpresas de la jornada.

Anuncios

La derrota no fue solo un nuevo revés para la selección tunecina, sino que estuvo cargada de cifras negativas sin precedentes en la historia de sus participaciones en las eliminatorias continentales, ya que se trata de la mayor diferencia de goles con la que ha caído en casa en unas eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.

Además, fue la primera vez que la selección tunecina se vio por detrás con una diferencia de dos goles en un partido disputado en su estadio, en la historia de sus participaciones en las eliminatorias del torneo, en una señal de la magnitud del golpe que sufrió ante su vecino libio.

Lee también

Con la ayuda de Trump: Infantino, acusado de violar la ley estadounidense y de convertir a la FIFA en una propiedad privada

El tío de Mohamed Salah: Hossam Hassan insultó a él y a sus compañeros con palabras soeces

Anuncios Anuncios

La derrota puso fin a una racha de más de 25 años durante la cual la selección tunecina no había encajado una derrota por dos goles de diferencia en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, pues su última caída con este resultado se remonta al 24 de marzo de 2001, cuando perdió ante Marruecos en la capital, Rabat, por 2-0.

Related Topics

Próximos partidos LIB Africa Cup of Nations Qualification 11:00 TUN

Túnez también firmó el peor inicio de la historia de sus participaciones en las eliminatorias continentales, tras no lograr ninguna victoria en sus tres primeros partidos, por primera vez en su historia, conformándose con dos empates y una derrota, para sumar apenas dos puntos de los 9 posibles.

Detalles del partido entre Túnez y Libia

Ali Youssef abrió el marcador para la selección libia en el minuto 44 desde el punto de penalti, tras una entrada de Ali Maaloul sobre el delantero libio Muayad Issa.

Anuncios

La selección tunecina intentó remontar en el marcador durante la segunda mitad, pero la selección libia logró aprovechar los espacios defensivos, y Hamdou Elhouni añadió el segundo gol en el minuto 62, tras un rápido contraataque que finalizó con un remate dentro de la portería.

Y pese a los intentos de Túnez por recortar la diferencia, Libia mantuvo su ventaja y logró llevarse una valiosa victoria del estadio Taïeb Mhiri, en la ciudad de Sfax.

Anuncios

La situación de Túnez se complica aún más

Esta derrota llega para aumentar la presión sobre el entrenador Moín Chaabani, quien asumió las riendas de la selección tunecina en un intento por devolver la estabilidad al equipo, tras un periodo difícil marcado por el bajón de resultados y los cambios frecuentes en el cuerpo técnico.

Túnez había comenzado su andadura en el Grupo Octavo con un empate ante Uganda por 1-1, antes de volver a empatar ante Botsuana por 2-2, dejándose 4 puntos antes de la derrota frente a Libia.

Anuncios

La situación de Túnez se complica aún más por la naturaleza del grupo, ya que Uganda, uno de los países anfitriones del torneo junto a Kenia y Tanzania, aseguró su clasificación de forma automática, lo que significa que solo queda un billete de clasificación adicional por el que compiten Túnez, Libia y Botsuana.

La derrota adquiere una importancia doble para la selección tunecina, porque llegó ante un rival directo por el billete de clasificación.

Anuncios

Está previsto que ambas selecciones vuelvan a enfrentarse el próximo martes en Libia, dentro de los compromisos de la cuarta jornada, en un duelo que será decisivo para las aspiraciones de la selección tunecina de enderezar su rumbo y evitar alejarse aún más de la lucha por la clasificación.