Túnez vive su peor inicio en la historia de las eliminatorias de la Copa Africana y encaja la derrota más abultada en su propio terreno

La derrota no fue solo un nuevo revés para la selección tunecina, sino que estuvo cargada de cifras negativas sin precedentes en la historia de sus participaciones en las eliminatorias continentales, ya que se trata de la mayor diferencia de goles con la que ha caído en casa en unas eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.
Además, fue la primera vez que la selección tunecina se vio por detrás con una diferencia de dos goles en un partido disputado en su estadio, en la historia de sus participaciones en las eliminatorias del torneo, en una señal de la magnitud del golpe que sufrió ante su vecino libio.
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La derrota puso fin a una racha de más de 25 años durante la cual la selección tunecina no había encajado una derrota por dos goles de diferencia en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, pues su última caída con este resultado se remonta al 24 de marzo de 2001, cuando perdió ante Marruecos en la capital, Rabat, por 2-0.
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Túnez también firmó el peor inicio de la historia de sus participaciones en las eliminatorias continentales, tras no lograr ninguna victoria en sus tres primeros partidos, por primera vez en su historia, conformándose con dos empates y una derrota, para sumar apenas dos puntos de los 9 posibles.
Detalles del partido entre Túnez y Libia
Ali Youssef abrió el marcador para la selección libia en el minuto 44 desde el punto de penalti, tras una entrada de Ali Maaloul sobre el delantero libio Muayad Issa.
La selección tunecina intentó remontar en el marcador durante la segunda mitad, pero la selección libia logró aprovechar los espacios defensivos, y Hamdou Elhouni añadió el segundo gol en el minuto 62, tras un rápido contraataque que finalizó con un remate dentro de la portería.
Y pese a los intentos de Túnez por recortar la diferencia, Libia mantuvo su ventaja y logró llevarse una valiosa victoria del estadio Taïeb Mhiri, en la ciudad de Sfax.
La situación de Túnez se complica aún más
Esta derrota llega para aumentar la presión sobre el entrenador Moín Chaabani, quien asumió las riendas de la selección tunecina en un intento por devolver la estabilidad al equipo, tras un periodo difícil marcado por el bajón de resultados y los cambios frecuentes en el cuerpo técnico.
Túnez había comenzado su andadura en el Grupo Octavo con un empate ante Uganda por 1-1, antes de volver a empatar ante Botsuana por 2-2, dejándose 4 puntos antes de la derrota frente a Libia.
La situación de Túnez se complica aún más por la naturaleza del grupo, ya que Uganda, uno de los países anfitriones del torneo junto a Kenia y Tanzania, aseguró su clasificación de forma automática, lo que significa que solo queda un billete de clasificación adicional por el que compiten Túnez, Libia y Botsuana.
La derrota adquiere una importancia doble para la selección tunecina, porque llegó ante un rival directo por el billete de clasificación.
Está previsto que ambas selecciones vuelvan a enfrentarse el próximo martes en Libia, dentro de los compromisos de la cuarta jornada, en un duelo que será decisivo para las aspiraciones de la selección tunecina de enderezar su rumbo y evitar alejarse aún más de la lucha por la clasificación.