Túnez sale de los últimos puestos del Mundial... ¡y una selección árabe ocupa su lugar!

Túnez evitó el último lugar (48.º) en la clasificación general del Mundial 2026 tras la goleada de Senegal 5-0 sobre Irak en la última jornada.

Ambas selecciones encajaron 12 goles, pero Túnez marcó dos y Irak uno, lo que otorgó el puesto 47 a los tunecinos y dejó a Irak en el 48.

Irak perdió 1-4 con Noruega, 0-3 con Francia y 0-5 con Senegal, marcando un gol y encajando 12.

Túnez, por su parte, arrancó con un 1-5 ante Suecia que costó el cargo a Sabri Lamouchi y llevó a Hervé Renard al banquillo para los dos partidos restantes.

Pese al cambio, las «Águilas de Cartago» perdieron 0-4 ante Japón y 1-3 contra Holanda, terminando con dos goles a favor y doce en contra.