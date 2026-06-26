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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Túnez sale de los últimos puestos del Mundial... ¡y una selección árabe ocupa su lugar!

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Por desgracia, un conflicto decepcionante

Túnez evitó el último lugar (48.º) en la clasificación general del Mundial 2026 tras la goleada de Senegal 5-0 sobre Irak en la última jornada.

Ambas selecciones encajaron 12 goles, pero Túnez marcó dos y Irak uno, lo que otorgó el puesto 47 a los tunecinos y dejó a Irak en el 48.

Irak perdió 1-4 con Noruega, 0-3 con Francia y 0-5 con Senegal, marcando un gol y encajando 12.

Túnez, por su parte, arrancó con un 1-5 ante Suecia que costó el cargo a Sabri Lamouchi y llevó a Hervé Renard al banquillo para los dos partidos restantes.

Pese al cambio, las «Águilas de Cartago» perdieron 0-4 ante Japón y 1-3 contra Holanda, terminando con dos goles a favor y doce en contra.

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