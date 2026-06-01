Túnez, rival de Holanda, pierde su penúltimo amistoso rumbo al Mundial

Túnez perdió 1-0 el lunes en un amistoso en Viena ante Austria, que jugó con diez.

Por Austria jugaron David Alaba, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic desde el inicio, mientras que Paul Wanner, del PSV, entró como suplente.

En una primera parte sin goles, Túnez fue más peligroso: Hannibal Mejbri y Anis Ben Slimane acertaron el larguero de tiro libre.

Cuando Slimane golpeó el larguero, Austria ya jugaba con diez por una mano de Laimer que el VAR castigó con roja.

Aun así, Austria se adelantó 1-0. Pasada la hora de juego, Sabitzer remató un centro raso de Stefan Posch y marcó el gol definitivo.

El sábado jugará ante Bélgica a las 15:00.

En el Mundial, Túnez y Países Bajos se verán las caras en el tercer y último partido de la fase de grupos, el jueves 25 a la 01:00.