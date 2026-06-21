Túnez entra en la historia del Mundial por la puerta trasera

La selección tunecina ha batido un récord negativo que llevaba 52 años sin registrarse en la historia de la participación africana en el Mundial.

La selección tunecina encajó cuatro goles ante Japón en la segunda jornada del Mundial 2026.

Según la red «Mr. Chip», Túnez encajó 9 goles en sus dos primeros partidos del Mundial 2026 (5-1 ante Suecia y 4-0 ante Japón).

Es la peor marca de una selección africana desde Zaire en 1974, que encajó 11 (0-2 ante Escocia y 0-9 ante Yugoslavia).





Según Stats Foot, es la primera vez desde Grecia en 1994 que un equipo pierde sus dos primeros partidos por cuatro goles de diferencia (Grecia cayó 4-0 ante Argentina y 4-0 ante Bulgaria).

Por su parte, Japón se convirtió en la primera selección asiática en ganar por cuatro goles en cualquier fase de un Mundial.



