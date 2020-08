Tulio Gómez planea el regreso de Michael Rangel "si vendemos a Duván"

El máximo accionista del cuadro Escarlata aún guarda una esperanza de recuperar al goleador.

Pese a que Michael Rangel se fue hace poco más de un mes del campeón colombiano, su ausencia se sigue sintiendo en la interna americana, a tal punto que se añora su regreso.

En diálogo con El Aguante Rojo, Tulio Gómez se refirió a esa posibilidad para que el goleador regrese al equipo, aunque la fórmula que lo permitiría, implica la salida de otro referente de la estrella 14: Duván Vergara.

Es bien conocido que el ex- y es pretendido por varios equipos del exterior y su salida parece inminente. Los por lo menos 5 millones de dólares que América pretende por él, ayudarían al regreso de Rangel, según el directivo.

"Si llegáramos a vender a Duván Vergara, podíamos pensar en un 9. Me traigo a Michael Rangel", precisó Gómez del ahora delantero de , que no tiene un lugar fijo en el equipo de Julio Avelino Comesaña.

"Junior no nos quiso prestar a Michael Rangel. Hay que pagarle 4 mil millones y hoy no está recibiendo ni el 10% de lo que recibía. No podemos ser irresponsables. Si América empieza a incumplir, nos quitan el reconocimiento y lo liquidan", agregó el accionista sobre el tema que vuelve a encender la esperanza en los hinchas rojos.