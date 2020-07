Tulio Gómez contó la vez que Juan Carlos Osorio le dijo 'No' al América de Cali

El dirigente americano contó la anécdota del pasado para argumentar la llegada de Juan Cruz Real.

En medio de su argumentación sobre las razones que lo llevaron a elegir a Juan Cruz Real para que sea el nuevo director técnico del América, el accionista Tulio Gómez reveló una curiosa historia con el actual adiestrador de .

Según contó Gómez en Antena 2, su buena relación con el ex- y le permitió insinuarle que se hiciera cargo del equipo rojo, sin precisar la fecha exacta del ofrecimiento. "Alguna vez le dije al profesor Juan Carlos Osorio, que es amigo mío: "Qué bueno tenerte en el América". Pero la respuesta de Osorio fue negativa: "No Tulito. No, voy a dirigir al América porque los técnicos no hacemos milagros".

Osorio también le habría dicho a Gómez que "Cuando un técnico tiene un prestigio ganado no lo arriesga, hay técnicos que necesitan mostrarse y se tiran por un barranco, pero yo a estas alturas quiero estar en un equipo en que me den buenas herramientas. A usted lo mandan a matar elefantes con cauchera y fracasa", argumento que le sirvió al empresario para manifestar su respaldo a Cruz Real, pese a la resistencia que ha generado el nombramiento en la afición 'Escarlata' y parte de la prensa, por considerarlo un técnico que no está a la altura del equipo.

Para Gómez, las anteriores campañas y malos resultados del técnico argentino, de último paso por Jaguares, se deben a que en los equipos dirigidos no ha contado con las "buenas herramientas" de las que habló Osorio y América estaría en capacidad de proporcionarlas para explotar su potencial.

"Mande a Guimaraes a Jaguares a ver cómo le va. No gana nada, porque, como decía Juan Carlos Osorio, "los técnicos no hacemos milagros". Insisto en que tenemos un equipo para pelear. El campeonato lo ganamos con una nómina muy apretada, no teníamos muchos recambios, pero había la ventaja de que se tenía continuidad", finalizó Gómez.

¿Se imagina a Osorio en América? ¿Cómo lo hubiese recibido la hinchada? y más intrigante aún, ¿Podría Osorio triunfar en el rojo? Preguntas que quedan de lo que pudo ser.