Tulio Gómez calma las aguas en América: "No tomaremos decisiones unilaterales en el tema salarial"

El máximo accionista del Diablo volvió a hablar sobre las medidas que tomará el club para afrontar la crisis por el coronavirus.

Tulio Gómez ha bajado el tono respecto a sus primeras declaraciones sobre las medidas que tomará para enfrentar la crisis económica que se le avecina al , y todos los clubes de la Liga BetPlay , debido a la falta de ingresos que ha causado la suspensión del campeonato por la pandemia del COVID-19

Tan solo hace unos días, Gómez manifestó que se planteaba reducir los contratos de los jugadores a la mitad y que "quien no esté de acuerdo se busque un equipo que le pague lo que espera"; sin embargo, este jueves el máximo accionista calmó las aguas en el Diablo, asegurando que no tomará decisiones unilaterales.

"No tomaremos decisiones de manera unilateral en el tema salarial de los jugadores y empleados del club, todo será hablado y acordado entre las partes", explicó en charla con Zona Libre de Humo.

Además, aseguró que hay muy pocos equipos en que puedan hacer frente a esta crisis económica. "De los 36 equipos en Colombia no hay dos o tres que aguanten dos meses más si sigue la crisis . Debemos estar más unidos que nunca, que no haya divisiones; no sabemos hasta cuando se prolongue esto", sentenció.