Tuchel, sobre Mbappé o Neymar: "Sería ingenuo asegurar que continuarán en el PSG"

El entrenador del equipo francés espera que sus estrellas continúen en el Parque de los Príncipes, pero es incapaz de garantizarlo.

Thomas Tuchel , entrenador del Paris Saint-Germain , aseguró en las últimas horas que sería "ingenuo" asegurar que Kylian Mbappé o Neymar continuarán en el club francés.

Tuchel habló para Sky Sports F1 en Mónaco, donde el entrenador se encontraba presenciando el Gran Premio de Fórmula 1, y aseveró: "Estoy acostumbrado a esto. Ahora estamos en mayo y lo que diga ahora puede que no sea verdad dentro de un mes. Las cosas son como son. Hay siempre muchas especulaciones sobre nuestros jugadores lo que quiere decir que hay mucha calidad y talento en el grupo" .

"Mi deseo como mánager y entrenador está claro. Quiero a todos mis jugadores en el y en nuestro proyecto. El trabajo no lo hemos terminado, sólo acaba de empezar. Mi deseo es claro, pero no puedo prometer. Sería ingenuo y no quiero serlo en este negocio" , añadió.

La semana pasada, Tuchel amplió su contrato con el PSG hasta el año 2021. En las últimas semanas se había rumoreado muchísimo que había cierto ambiente de tensión con el técnico alemán y también se había especulado muchísimo acerca de su relación con Mabppé, la gran estrella del PSG.

Hace unos días, el propio Tuchel comentó que no tenía ningíun tipo de problemas con Mbappé y Neymar, que confiaba en el club y que era feliz en París. Además, explicó que, como a todo entrenador, le gustaría contar siempre con sus dos grandes estrellas, aunque sabe que en fútbol todo puede cambiar.