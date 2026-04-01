Empiezan a surgir las primeras señales sobre las difíciles decisiones a las que se enfrenta el cuerpo técnico de la selección inglesa, liderado por Thomas Tuchel, especialmente en las posiciones de ataque y mediocampo, en medio de los intensos preparativos para el Mundial de 2026.

El entrenador alemán insinuó la posibilidad de excluir al estrella Phil Foden, jugador del Manchester City, de la próxima convocatoria de los Tres Leones, tras un rendimiento que no ha estado a la altura de las expectativas durante la concentración actual.

Foden fue titular en los dos últimos amistosos, donde jugó como mediapunta ante Uruguay en el empate 1-1, y luego como falso delantero ante Japón en la derrota por 0-1.

Foden (25 años) no ha logrado ofrecer el rendimiento esperado, especialmente teniendo en cuenta sus dificultades recientes con su club, el Manchester City.

Leer más:

No es bienvenido... Piden la expulsión de Rüdiger de la selección alemana

Una posible baja del astro del Real Madrid sacude los planes de Francia para el Mundial de 2026



Tuchel explicó, en declaraciones recogidas por la cadena «espn»: «Lo ha dado todo, diría que ha estado excelente en la concentración, pero le cuesta ser totalmente decisivo, y eso se nota en el campo».

El técnico alemán continuó: «No ha tenido muchos minutos de juego con el Manchester City últimamente, llegó a nosotros con una sonrisa radiante y estuvo fantástico en los entrenamientos; pensaba que nos sorprendería y jugaría con el mismo entusiasmo y energía».

El entrenador alemán subrayó que no hay garantías de convocar a ningún jugador, y afirmó: «Aprendo constantemente de cada sesión de entrenamiento, de la cohesión del equipo y de las reacciones de los jugadores ante el plan de juego y su rapidez para adaptarse a él».

Tuchel concluyó sus declaraciones diciendo: «El mes de marzo no decidirá el destino de la selección. Lo más importante es que los jugadores regresen a sus clubes y terminen bien la temporada; luego los prepararemos de la mejor manera posible en la concentración y partiremos de ahí. No renunciaremos a nuestro sueño del Mundial».