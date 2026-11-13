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Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, expresó su decepción por los silbidos que la afición dedicó a Ben White durante la victoria por 2-1 ante Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA.

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El diario Independent recogió las declaraciones de Tuchel, en las que defendió a la estrella del Arsenal, expresando su deseo de que los aficionados le permitan pasar página con la selección inglesa.

Thomas Tuchel confía en la capacidad de Ben White, que posee una gran fortaleza mental, para lidiar con los silbidos, pero espera que los aficionados de Inglaterra le den al defensa la oportunidad de pasar página.

El jugador de 29 años había anunciado que no estaba dispuesto a incorporarse a la selección inglesa bajo la dirección del entrenador Gareth Southgate, después de abandonar Catar durante la fase de eliminación directa del Mundial de 2022 por razones que calificó de "personales".

Los informes señalan que White entró en un desencuentro con Steve Holland, el exasistente técnico, y no regresó a las filas de la selección inglesa hasta que lo hizo bajo la dirección de Tuchel el pasado mes de marzo, cuando la afición lanzó silbidos contra él, antes de ausentarse del Mundial por lesión.

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El defensa del Arsenal dijo esta semana que la afición no habría actuado de esta manera si conociera la historia completa, pero se negó a señalar a nadie.

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Aun así, fue objeto de silbidos tras entrar como suplente durante la victoria por 2-1 sobre Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA, ayer jueves.

Cuando se le señaló a Tuchel que Luka Modric, el suplente de Croacia, recibió un recibimiento más caluroso que el que tuvo Ben White al jugar con Inglaterra, dijo entre risas: "No escuché los silbidos, la verdad".

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Y continuó: "Escuché los aplausos a Luka Modric, y eso es algo bonito porque se lo merece, es una leyenda del mundo del fútbol, pero sinceramente no escuché los silbidos contra Ben White. Pensaba que habíamos pasado página".

Y señaló: "Espero que no se repita. Es uno de nuestros jugadores. Desde que asumí el cargo, ha estado muy entusiasmado por unirse a nosotros y estar con el grupo. Y no ha cometido ningún error desde que estoy al frente de la selección".

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Y recalcó: "No puedo juzgarlo más que por lo que veo y lo que he experimentado yo mismo, y lo que he visto de él ha sido del más alto nivel, y realmente puede ayudarnos a ganar partidos de fútbol. Y como dije, forma parte de nuestro grupo, y protegeremos a nuestro grupo y velaremos por protegerlo. Merece estar con nosotros y, sí, espero que podamos pasar página con él".

Los silbidos fueron menos intensos en comparación con los partidos amistosos que se disputaron en marzo, y Tuchel confía en que esta reacción no empuje a White a alejarse de la selección de nuevo, incluso si continúa el ambiente negativo.

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El entrenador alemán dijo: "No lo creo. No quiero darle más importancia de la que merece. No lo creo, y espero que no ocurra. Siempre me ha parecido comprometido, entregado y entusiasmado por unirse a la concentración y recibir la convocatoria".

Y aclaró: "Ha sufrido más lesiones de las que debería. Es un jugador de gran calidad y, sinceramente, ni siquiera sé qué fue lo que pasó, ni cuáles son las razones profundas detrás de la situación en la que abandonó la concentración".

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Y añadió: "Por eso, como dije, desde que asumí el cargo, no hay ninguna razón que nos lleve a poner en duda el compromiso o la pasión de Ben White. No quiero pensar en estas posibilidades extremas en este momento".

Con la victoria por 2-1, Inglaterra se clasificó oficialmente para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, y además mantuvo vivas sus opciones de terminar como primera del Grupo Uno, del tercer nivel, antes de su desplazamiento el próximo domingo para enfrentarse a la líder España.

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Tuchel dijo: "Las cosas no pueden ser siempre fantásticas y muy emocionantes. A veces lo único que se requiere es seriedad y determinación, y hemos cumplido con la tarea. Queríamos ganar, y conseguimos lo que queríamos".