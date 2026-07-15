Tuchel responde a Bellingham: ¡No hace falta ser un caballo para ser un jinete experto!

El técnico alemán Thomas Tuchel respondió a Jude Bellingham tras la polémica surgida tras vencer 2-1 a Noruega en cuartos del Mundial 2026.

Inglaterra se prepara para enfrentar a Argentina este miércoles en Atlanta, en la semifinal, con la vista puesta en una final contra España el domingo.

Tuchel había criticado el juego de los «Tres Leones» tras la prórroga contra Noruega, pero elogió su mentalidad ganadora.

Tras marcar los dos goles, Bellingham replicó: «Quizá eso signifique que no sabe cómo se juega en circunstancias como estas contra Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth».

Tuchel restó importancia a la réplica del jugador de 23 años y afirmó que solo se le mostró la parte negativa de su análisis.

Tras quienes interpretaron sus palabras como un dardo a la trayectoria del técnico alemán en divisiones inferiores, Tuchel respondió en la víspera del duelo con Argentina: «Mi carrera fue mediocre, en el mejor de los casos. Pero no creo que haya que ser jugador para ser entrenador; hay un dicho muy acertado: ¡no hace falta ser un caballo para ser un buen jinete!».

Y añadió, según recoge el diario inglés «Daily Mail»: «Nuestros comentarios parten del mismo punto: la competitividad y la búsqueda de la excelencia. Él solo vio el lado negativo. Yo lo describí como un jugador de talla mundial y dije que volvió a ofrecer una actuación decisiva. Y subrayé que su mentalidad es magnífica».

El técnico alemán añadió: «Le preguntaron: “¿Qué opinas? ¿El entrenador ha dicho que has estado descuidado?”». Quizá yo habría respondido igual si jugara 120 minutos, marcara dos goles y lo diera todo. Es una reacción muy natural para un jugador con su mentalidad».

Y añadió: «Así que no hay problema. Hablé con todo el equipo en el vestuario después de eso, y el mensaje fue el mismo. Volví a explicarlo el lunes por la noche, animándoles a seguir adelante. Luego, durante la charla, marcamos directamente un nuevo rumbo, de cara a la semifinal contra Argentina».

Tuchel sabe que Lionel Messi y sus compañeros de la selección argentina tendrán una motivación que va más allá del fútbol contra Inglaterra, por la tensión histórica entre ambos países.

Tuchel afirmó: «Les mueve la historia, y eso significa mucho para ellos. Por eso es lo que esperamos y a lo que nos enfrentamos».

He entrenado a varios de esos jugadores y se nota su espíritu de lucha; son casi el mismo equipo de hace cuatro años.

Y añadió: «Se nota su cohesión y sacrificio. No pierden la calma cuando van por detrás. Creen en su estilo pasional. Así fue en Catar y así es ahora».

Pero nosotros también somos intensos, tenemos determinación y la mentalidad para afrontar el reto. Ya es hora de actuar: se nota el cambio de ánimo en la concentración, como un “Dios mío, ya estamos cerca”.

Para llegar a la final, Inglaterra deberá frenar a Messi, autor de ocho goles. Tuchel admite que no será fácil, pero se muestra optimista tras la actuación de su equipo frente a Erling Haaland el fin de semana.

Tuchel afirmó: «Es increíble cómo Messi logra esto una y otra vez, y de tantas formas diferentes. Encuentra los espacios, detecta los momentos decisivos y, lo más importante, todo el equipo cree en esta idea y le respalda. Están totalmente preparados».

Cuando se pone en marcha, marca la diferencia. ¿Podemos prepararnos, encontrar la solución perfecta y obsesionarnos con él? No, pero debemos tener valor, cortarle el apoyo y vigilar todos sus movimientos con el balón. Sabemos que no podremos frenarlo siempre, pero ya demostramos que podemos contener a un jugador de otro perfil, como Haaland, así que ahora buscaremos la forma».