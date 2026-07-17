Tuchel reconoce el problema e Inglaterra lo paga... ¿Por qué se desmoronó el sueño de los Tres Leones?

Inglaterra volvió a rozar la gloria, pero cayó ante Argentina en semifinales del Mundial 2026, sumando otra decepción a su lista de oportunidades perdidas. Aunque los «Tres Leones» mostraron carácter y remontaron en momentos difíciles, la semifinal del Mundial 2026 contra Argentina reveló un problema más profundo que la simple derrota; un problema relacionado con la capacidad de la selección para imponer su personalidad frente a los grandes rivales cuando los pequeños detalles marcan la diferencia entre el ganador y el perdedor.

Las sinceras declaraciones del seleccionador Thomas Tuchel han reabierto el debate sobre el nivel real de Inglaterra y sobre si la garra basta para ganar títulos, o si al equipo le falta la calidad técnica y la solidez de las grandes potencias.

Thomas Tuchel afirmó que la mentalidad inglesa se puede vender, pero no la capacidad de mantener la estabilidad y ofrecer un rendimiento fiable cuando la presión alcanza su punto álgido.

Tuchel hizo estas declaraciones tras la victoria 2-1 sobre Noruega en cuartos, partido que, pese a la clasificación, criticó por el bajo nivel del equipo.

En declaraciones a la BBC añadió: «El control del juego y la posesión quizá no formen parte de nuestro ADN».

Sin embargo, el colapso ante Argentina en la semifinal, que impidió a Inglaterra alcanzar su primera final desde 1966, reavivó las dudas de siempre.

Esta decepción se suma a otras, como las dos finales de la Eurocopa perdidas y la caída ante Croacia en semifinales del Mundial 2018, y refuerza la idea de que Inglaterra se acerca a la gloria sin alcanzarla.

Luchar y crear ocasiones es loable, pero no basta para ganar títulos, como vuelve a demostrar Inglaterra.

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¿Le falta calidad global a Inglaterra?

Su camino en el Mundial se sustentó sobre el talento de su capitán, Harry Kane, y de Jude Bellingham: marcaron 12 de los 14 goles del equipo, mientras que Marcus Rashford y Anthony Gordon sumaron los otros dos.

Además, Tuchel no contó con Declan Rice y Bukayo Saka por lesiones, lo que mermó el sistema que confiaba.

John Stones, ya con 32 años, mantiene un nivel excepcional, pero el resto del plantel destaca más por solidez y disciplina que por su capacidad de desequilibrio.

A diferencia de España, campeona de Europa y subcampeona del mundo; de Francia, repleta de talento ofensivo; o de Argentina, liderada por Lionel Messi, Inglaterra no muestra la misma calidad de élite en todas sus líneas.

Por eso, Inglaterra ha vivido más de acciones individuales que de un juego colectivo dominante. En dieciseisavos, Inglaterra perdía ante la República Democrática del Congo hasta que Kane marcó dos goles en los últimos minutos. En cuartos, Bellingham anotó dos tantos para remontar a Noruega.

En esos momentos Tuchel admitió su convicción: elogió la personalidad de sus jugadores, pero criticó la falta de calidad técnica del equipo.

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Victorias importantes, pero poco convincentes.

Se elogió la gran victoria sobre México en el Azteca, pero ¿fue convincente?

La respuesta no es clara. Salvo los buenos minutos en la segunda parte del debut ante Croacia (4-2), Inglaterra no ha mostrado un nivel constante acorde a sus aspiraciones.

De hecho, estuvo a solo un cuarto de hora de sufrir una humillante eliminación ante la República Democrática del Congo, antes de que Kane interviniera y salvara la situación.

Aunque Rice y Anderson tienen experiencia en el medio, el equipo sufre cuando el rival domina la posesión e impone su ritmo.

Tuchel admite que la posesión es clave en el fútbol moderno, pero afirma que no forma parte de la identidad inglesa.

«Quizá no esté en nuestro ADN, como ocurre con españoles, argentinos o brasileños, esa capacidad de mantener la posesión y controlar el juego, y eso también supone un gran problema», afirmó.

Y añadió: «Sigo creyendo que nuestros jugadores tienen la calidad suficiente; lo veo a diario en los entrenamientos y en cada concentración».

Aun así, Inglaterra sigue sin imponer su juego ante las grandes, como demostró Croacia en la semifinal del Mundial 2018.

Parece duro decir que Inglaterra solo brilla ante rivales menores, pero sus resultados en los grandes duelos siguen generando dudas.

La estadística más elocuente es que, tras el gol de Anthony Gordon en el 55’ que puso a Inglaterra por delante ante Argentina, la selección británica no superó el 12 % de posesión hasta el tanto decisivo de Lautaro Martínez en el tiempo añadido.

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¿Debe Tuchel cambiar su filosofía?

Tuchel ha moldeado a Inglaterra a imagen de la Premier: defensa de cuatro, doble pivote, Bellingham como creador y dos extremos.

Este sistema puede funcionar en la Premier League, pero no basta en un Mundial, donde los detalles técnicos definen el resultado.

Inglaterra tiene fuerza y orden táctico, pero, más allá de Kane y Bellingham, le faltan jugadores capaces de decidir en los grandes partidos.

Ahí radica la preocupación de la Federación Inglesa, pues las soluciones probadas en los últimos años no logran romper el círculo vicioso.

Tuchel llegó como la antítesis de Gareth Southgate, quien alcanzó dos finales de la Eurocopa y una semifinal del Mundial, pero fue criticado por su conservadurismo táctico.

Se esperaba que el alemán impusiera un estilo más audaz y por fin llevara al equipo al podio.

Sin embargo, cuando su equipo se adelantó a Argentina en la semifinal, optó por replegarse y defender el resultado, el mismo estilo por el que se criticó a Southgate.

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¿Fueron las decisiones las culpables?

Priorizó el pragmatismo sobre el talento: descartó a Trent Alexander-Arnold de entrada, dejó fuera a Cole Palmer y Phil Foden por bajo rendimiento y ignoró a Morgan Gibbs-White pese a su gran temporada con el Nottingham Forest.

A ratos, el equipo pareció echar de menos a Adam Wharton, capaz de mantener la posesión y ordenar el juego con sus pases.

Aunque el jugador del Crystal Palace apenas ha disputado cuatro partidos con la selección, ha mostrado madurez en los grandes eventos y ayudó a su club a ganar la Copa de la FA y la Liga Europa de la Conferencia.

Pocos se atreverían a dejar fuera a Rice o a Elliott Anderson, y Bellingham es uno de los mejores en su posición.

Sin embargo, el sistema actual no ha podido convertir las ambiciones inglesas en un logro histórico, por lo que Tuchel debe buscar nuevas soluciones y un enfoque diferente.