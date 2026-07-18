Tuchel rechaza las críticas de Trump: «No voy a entrar en ese juego» tras el partido contra Argentina

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, afirma que la derrota en la semifinal del Mundial ante Argentina es una «cicatriz» que duele más cada día.

Desde la derrota 2-1 del miércoles, ha recibido duras críticas por sus decisiones tácticas.

Inglaterra se prepara para disputar el tercer puesto contra Francia el sábado, un partido que Tuchel admitió que «nadie quiere» jugar. En la rueda de prensa del viernes en Miami, el seleccionador expresó su decepción y el dolor que siente por la eliminación.

Tuchel afirmó: «Tenemos que vivir con esto, este es nuestro dolor, mi dolor personal y el de los jugadores, es el dolor más grande y la cicatriz que llevamos. Es una derrota muy dura y debemos asumarla nosotros, no los críticos, los expertos o nuestros familiares, que también sufren y solo quieren lo mejor para nosotros».

Inglaterra ganaba 1-0 en Atlanta a cinco minutos del final, pero encajó dos goles que le eliminaron y enviaron a Argentina a la final del domingo. Desde entonces, Tuchel ha sido criticado por el bajón de Inglaterra en la segunda parte, sus cambios defensivos y su decisión de pasar a un esquema de cinco defensas.

Tuchel añadió: «Tras el shock inicial, el dolor crece cada día. Esta será una cicatriz más en nuestra piel».

Al ser preguntado si es el momento más doloroso de su carrera, Tuchel respondió: «Tengo muchos momentos dolorosos, y este no será el último. Esto es todo lo que amamos y odiamos del fútbol; estos momentos son muy dolorosos, y este dolor perdurará».

Tuchel afronta ahora una fuerte crítica de la afición, frustrada porque el torneo acabó como tantos otros, y, justo tras el partido, Tras el partido, Tuchel atribuyó el bajón de la segunda parte al «ADN» de los jugadores ingleses, que perdieron la posesión bajo presión.

Además, restó importancia a las críticas de Donald Trump, quien había calificado de «error» usar a Kane en labores defensivas: «¿Están usando a Trump como testigo?».

El miércoles, al insistirle sobre la posición retrasada de Kane, Tuchel aclaró que obedecía al posicionamiento general del equipo, no a instrucciones individuales.

Rechazó entrar en el «juego» de las culpas, pero asumió la responsabilidad como entrenador y añadió: «Si es más fácil que alguien cargue con la culpa, yo la asumo; si ese es el acuerdo que firmé al asumir el cargo, lo entiendo, y tenéis todo el derecho a hacerlo, pero no voy a participar en ese tipo de juegos, porque, para mí, no hay nadie a quien culpar».

A pesar de asumir la responsabilidad, rechazó que alguna de sus decisiones fuera un error. La más criticada fue cambiar a Anthony Gordon por Ezri Konsa en el segundo descanso, pero insistió en que no se arrepiente de nada.

Añadió: «No me arrepiento de mis decisiones. Actué por instinto y experiencia para ayudar al equipo; nadie sabe qué habría pasado con otro cambio».

Tuchel añadió: «Cuando se defiende en bloque, todos defienden».

Inglaterra se medirá mañana a Francia en el partido por el tercer puesto, y Tuchel podría hacer cambios antes de que la plantilla regrese a casa. El técnico reconoció: «Nadie quiere jugar este partido; los cuatro semifinalistas soñábamos con Nueva York, pero es un encuentro oficial del Mundial y una oportunidad histórica para Inglaterra».