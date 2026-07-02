Tuchel pierde los nervios por Spence... y el jugador reacciona con frialdad

El técnico alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, perdió los nervios por Jeb Spence, lateral de los Tres Leones, durante el partido de ayer miércoles contra la República Democrática del Congo en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Inglaterra perdía 1-0 a un cuarto de hora del final, pero Harry Kane marcó dos goles que la clasificaron a octavos, donde enfrentará a México.

Tuchel ha criticado al lateral del Tottenham en varias ocasiones durante el torneo, incluso en vídeos virales de entrenamientos y del duelo contra Ghana.

Su temperamento en la banda ha llamado la atención desde el debut ante Croacia.

Tras ir 1-0 abajo a los siete minutos, Tuchel recurrió a gritos y cambios para despertar a su equipo.

En un momento dado, cuando Spence sacó de banda y pasó el balón hacia atrás, los micrófonos captaron a Tuchel gritando: «¡Hay un delantero solo contra uno! ¡Juega al ataque!», según el diario «Daily Mail».

El joven de 25 años se encogió de hombros, abrió los brazos y se alejó lentamente.

Cuando Spence perdió el balón en el último tercio del partido, Tuchel llamó de inmediato a Iberechi Eze, señal de que había perdido la paciencia con el jugador del Tottenham.

Ayer, ante las lesiones de Reece James y Garrel Quansah, Spence jugó de lateral derecho contra la República Democrática del Congo.