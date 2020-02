Tuchel: “No creo que lo de Mbappé sirva para que salga del club”

Siguen las aguas revueltas en el alrededor de su máxima estrella, Mbappé. El pasado sábado protagonizó un fuerte rifirrafe como Tuchel al ser cambiado. El entrenador le agarró incluso por la cabeza para intentar explicarle por qué le cambiaba, algo que no se tomó nada bien el jugador.

Tras reunirse este domingo con Leonardo, el alemán compareció en rueda de prensa para dar explicaciones sobre el delantero.

"No hay nada personal entre Mbappé y yo, sé que no quiere ser cambiado y es lógico. Pero también debo dar minutos a otros jugadores que están en el banquillo. No creo que lo del sábado le sirva a Mbappé para salir del club. Es nuestro jugador y tiene contrato".