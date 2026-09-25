Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, no ocultó su profundo malestar por las repetidas ausencias de su estrella Cole Palmer, y dirigió un mensaje duro y directo al jugador del Chelsea tras su nueva baja de la concentración de los Tres Leones.

Tuchel afirmó, en una encendida rueda de prensa previa al esperado duelo ante España en la jornada inaugural de la Liga de Naciones de la UEFA mañana sábado en el estadio de Wembley, que Palmer desaprovechó otra oportunidad de oro para reivindicarse.

Palmer (24 años) había regresado con fuerza a los planes de Tuchel tras un arranque de temporada deslumbrante con el Chelsea, en el que marcó 4 goles y dio dos asistencias en 7 partidos, lo que le valió la convocatoria para los enfrentamientos ante España, República Checa y Croacia, después de haber quedado excluido de la lista del Mundial a comienzos de este año por el descenso de su nivel provocado por las lesiones.

Sin embargo, el joven delantero se vio obligado a retirarse de nuevo por una lesión muscular, algo que desató la ira del técnico alemán.

Tuchel declaró a los periodistas con un tono cortante: «Es otra oportunidad perdida. Está desaprovechando muchas oportunidades, no le culpo por ello, es simplemente un hecho. Se está perdiendo muchas concentraciones por las lesiones».

Y añadió: «Solo quiero basarme en lo que veo y observo por mí mismo dentro de mi equipo, y para lograrlo el jugador debe estar en la concentración; si no está en la concentración, hay un nivel superior en el que el jugador debe reivindicarse, un nivel que solo puede alcanzarse estando yo y mi cuerpo técnico sobre el terreno de juego. Es una oportunidad perdida».

Respuesta encendida a las acusaciones de «aligerar cargas»

Tuchel rechazó con firmeza las insinuaciones de que el cuerpo técnico de la selección aligera la carga a Palmer al permitirle abandonar la concentración, sobre todo teniendo en cuenta que había disputado los 90 minutos completos con el Chelsea ante el Brentford antes de incorporarse a la selección.

Aclaró: «Está jugando con molestias y dolor, y no puede jugar al máximo nivel padeciendo eso. Lo comunicamos al Chelsea, y así es como lo entendí. Nosotros no aligeramos las cargas de los jugadores».

Y prosiguió con su firme mensaje: «Esto no es un parón internacional, sino un entorno competitivo donde a los jugadores les gusta entrenar y estar juntos. Eso es lo que hemos creado, y nunca renunciaremos a ello. Nunca permitiremos que se cuele la sensación de que los jugadores no quieren estar aquí; nos centramos en los jugadores que desean con ganas jugar para Inglaterra».

Estas declaraciones llegan con el inicio del primer parón internacional que se extiende durante tres semanas bajo el calendario modificado de la FIFA, que fusionó los parones de septiembre y octubre.

Inglaterra comienza su andadura en el grupo A3 con un duelo de altos vuelos ante la campeona del mundo España el sábado en Wembley, antes de viajar a Praga para enfrentarse a la República Checa el 29 de septiembre, y después medirse a Croacia en Rijeka el 3 de octubre, para volver a recibir a la República Checa en Wembley tres noches después.











